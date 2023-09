IMAGO/Jakub Ziemianin/400mm.pl Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Atalanta Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2023 18:26 .

Atalanta – Raków, typy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Atalanta Bergamo, ale naszym zdaniem Raków na pewno nie stoi na straconej pozycji. Mistrzowie Polski zrobią wszystko, aby z dobrej strony zaprezentować się jesienią na europejskich arenach i w każdym meczu będą walczyć o jak najlepszy wynik. My przy okazji tego meczu korzystamy z promocji STS, która pozwala zagrać zakład na gola Rakowa po kursie 150.00. Warunki tej promocji przedstawiamy poniżej. Nasz typ: gol Rakowa

Atalanta – Raków, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo w fazie grupowej Ligi Europy znalazła się bez konieczności gry w eliminacjach, po tym jak rywalizację w Serie A w poprzednim sezonie zakończyła na piątym miejscu w tabeli. Nowy sezon drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego rozpoczęła ze zmiennym skutkiem, odnosząc dwa zwycięstwa (2:0 z Sassuolo i 3:0 z Monzą) oraz doznając dwóch porażek (1:2 z Frosinone, 2:3 z Fiorentiną).

Raków ma za sobą natomiast trzy rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, do której nie udało mu się awansować po nieznacznej porażce z FC Kopenhaga w decydującej fazie. Na pocieszenie drużynie Dawida Szwargi pozostała gra w fazie grupowej Ligi Europy. Od ostatniego meczu z Duńczykami Raków rozegrał dwa ligowe spotkania, w których zdobył komplet sześciu punktów. Mistrzowie Polski przed własną publicznością wygrywali z dwoma beniaminkami – 2:1 z Puszczą Niepołomice i 1:0 z ŁKS-em Łódź.

Atalanta – Raków, historia

Obie drużyny nie miały do tej pory okazji rywalizować ze sobą. Nie może to jednak dziwić, bowiem dla Rakowa będzie to debiut w fazie grupowej europejskich pucharów. Atalanta nie miała do tej pory okazji rywalizować przeciwko polskiej drużynie, natomiast Raków nie miał okazji mierzyć się z przedstawicielem włoskiej piłki.

Atalanta – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Atalanta Bergamo jest murowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu. Kursy na zwycięstwo włoskiego zespołu nie przekraczają 1.25. Z kolei rozważając typ na sensację w postaci wygranej Rakowa można liczyć na kurs wynoszący nawet 13.00. W tym miejscu zwracamy również uwagę na promocję STS, który pozwala zagrać pierwszy po rejestracji konta zakład na gola Rakowa w czwartkowym meczu po kursie 150. Szczegóły oferty, z której można skorzystać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL, przedstawiamy nieco wyżej.

Atalanta – Raków, kto wygra?

Atalanta – Raków, przewidywane składy

W składzie Atalanty możemy spodziewać się co najmniej kilku roszad w porównaniu do jedenastki, która wystąpiła w ostatnim ligowym meczu z Fiorentiną

Raków w czwartek zagra z kolei poważnie osłabiony, bowiem względy zdrowotne nie pozwalają na grę Zoranowi Arseniciowi, Jeanowi Carlosowi, Stratosowi Svarnasowi i Iviemu Lopezowi. W ostatniej chwili z gry wypadł także Fran Tudor.

Atalanta (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Atalanta (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Gian Piero Gasperini Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 2 Rafael Toloi

3 Emil Holm

6 Jose Luis Palomino

8 Mario Pasalic

9 Luis Fernando Muriel

11 Ademola Lookman

20 Mitchel Bakker

21 Nadir Zortea

25 Michel Adopo

29 Marco Carnesecchi

31 Francesco Rossi

59 Alexey Miranchuk

99 Christian Capone John Yeboah 11

Antonis Tsiftsis 12

Ante Crnac 19

Dawid Drachal 21

Deian Sorescu 22

Vladyslav Kochergin 30

Giannis Papanikolaou 66

Marcin Cebula 77

Atalanta - Raków, transmisja meczu

Mecz Atalanta - Raków odbędzie się w czwartek (21 września) o godzinie 21:00. Mecz będzie można oglądać na platfomie Viaplay oraz na kanale TVP Sport.

