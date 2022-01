Atalanta – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (16.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Atalanta - Inter Mediolan

Atalanta BC – Inter Mediolan to zdecydowanie najciekawszy mecz 22. kolejki Serie A. W roli faworyta do tego starcia podejdzie drużyna ze Stadio Giuseppe Meazza. Niemniej team Gian Piero Gasperiniego ma zamiar przerwać świetną passę aktualnych mistrzów Włoch. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.



Atalanta BC Serie A



16.01.2022

20:45



Gewiss Stadium



Inter Mediolan

Atalanta – Inter Mediolan, typy i przewidywania

W każdym z ostatnich pięciu bezpośrednich meczów między obiema ekipami padały gole. Po raz ostatni bezbramkowy remis w starciu Interu z Atalantą miał miejsce w kwietniu 2019 roku. Spodziewamy się zatem starcia, w którym tym razie obie drużyny wpiszą się na listę strzelców. Szczególnie że oba zespoły w ostatnim czasie imponowały skutecznością. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Fortuna 1,50 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Fortuny

Atalanta – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Atalanta przystąpi do potyczki, chcąc wygrać trzecie z rzędu spotkanie, licząc wszystkie rozgrywki. Drużyna Gian Piero Gasperiniego ostatnio w pokonanym polu pozostawiła Venezię (2:0) i Udinese Calcio (6:2).

Na swoim stadionie ostatnio La Dea przegrała z kolei z AS Roma (1:4). Tym samym dobiegła końca passa czterech meczów ligowych bez porażki Atalanty w roli gospodarza.

Inter Mediolan ma natomiast za sobą cenny triumf nad Juventusem w spotkaniu o Superpuchar Włoch. Nerazzurri wygrali w dogrywce rzutem na taśmę, gdy decydującego gola strzelił Alexis Sanchez. W związku z tym mediolańczycy mogą pochwalić się pięcioma z rzędu porażkami.

Inter na wyjeździe w ramach Serie A nie przegrał od pięciu spotkań. W tym czasie pokonał między innymi Salernitanę (5:0), czy Romę (3:0).

Atalanta – Inter Mediolan, historia

Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą we wrześniu minionego roku, gdy miał miejsce rezultat 2:2. Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami cztery razy miał miejsce remis i dwa razy górą byli Nerazzurri.

Atalanta – Inter Mediolan, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Simone Inzaghiego w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 2,34. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Atalanta – Inter Mediolan, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Atalanta – Inter transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45. Skomentują je Mateusz Święcicki i Filip Kapica.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin