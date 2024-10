Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Włoski zespół wywiąże się z roli faworyta, pokonując szkocką drużynę? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już w najbliższą środę, 23 października o godzinie 18:45.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Atalanta Celtic Glasgow Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2024 19:16 .

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, typy i przewidywania

Atalanta Bergamo podejmie na własnym stadionie Celtic Glasgow w meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów. Przed tą serią gier obie drużyny znajdują się w tabeli na miejscach gwarantujących udział w play-offach. Włosi mogą pochwalić 4 punktami, natomiast Szkoci mają na swoim koncie 3 oczka. Na papierze zdecydowanym faworytem tego spotkania są gospodarze, ale goście na pewno powalczą o pełną pulę. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już w najbliższą środę, 23 października o godzinie 18:45.

7 z ostatnich 10 meczów, w których Celtic Glasgow grał na wyjeździe, zakończyło się z minimum 4 golami. Mój typ: powyżej 3.5 bramki w spotkaniu.

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, sytuacja kadrowa

Po stronie drużyny gospodarzy zabraknie Giorgio Scalviniego, Gianluki Scamakki, Rafaela Toloia, Marco Brescianiniego, Odilona Kossounou oraz Seada Kolasinaca. Jeśli chodzi o zespół gości, to nie należy się spodziewać Camerona Cartera-Vickersa i Grega Taylora.

Kontuzje i zawieszenia Atalanta Zawodnik Powrót Erdis Kraja Uraz więzadła krzyżowego Kilka dni Giorgio Scalvini Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2025 Gianluca Scamacca Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2025 Rafael Toloi Uraz mięśnia Niepewny Marco Brescianini Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2024 Odilon Kossounou Uraz uda Początek listopada 2024 Sead Kolasinac Wirus Kilka dni

Kontuzje i zawieszenia Celtic Glasgow Zawodnik Powrót Cameron Carter-Vickers Uraz palca Niepewny Greg Taylor Kontuzja łydki Kilka tygodni

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo wygrała ostatnie dwa mecze ligowe – 2:0 z Venezią oraz 5:1 z Genoą, a w Lidze Mistrzów zgarnęła dotychczas 4 punkty. W tych rozgrywkach podopieczni Gian Piero Gasperiniego pokonali Szachtar Donieck 3:0 i bezbramkowo zremisowali z Arsenalem.

W tym czasie Celtic Glasgow na boiskach Scottish Premiership zgarnął 4 oczka – podzielił się punktami z Aberdeen (2:2) oraz poradził sobie z Ross County (2:1). Na europejskich murawach szkocki gigant przegrał 1:7 z Borussią Dortmund i ograł Slovana Bratysława (5:1).

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, historia

Jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami meczu między Atalantą Bergamo a Celtikiem Glasgow. Środowe spotkanie będzie więc pierwszym takim w całej historii.

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, kursy bukmacherskie

Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Atalanty Bergamo wynosi około 1.45, a typ na zwycięstwo Celticu Glasgow to mniej więcej 6.00. Kurs na remis jest szacowany w granicach 5.00. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, przewidywane składy

Atalanta Gian Piero Gasperini Celtic Glasgow Brendan Rodgers Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Rezerwowi 5 Benjamin Godfrey 7 Juan Cuadrado 10 Nicolò Zaniolo 22 Matteo Ruggeri 23 Sead Kolasinac 24 Lazar Samardzic 27 Marco Palestra 28 Rui Patricio 31 Francesco Rossi 46 Alberto Manzoni 48 Vanja Vlahovic 49 Tommaso Del Lungo 7 Luis Palma 9 Adam Idah 12 Viljami Sinisalo 13 Hyun-jun Yang 14 Luke McCowan 28 Paulo Bernardo 49 James Forrest 56 Tony Ralston 57 Stephen Welsh

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, kto wygra?

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow, transmisja meczu

Spotkanie między Atalantą Bergamo a Celtikiem Glasgow będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 3 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Jak uzyskać dostęp do platformy? Teraz można skorzystać z ciekawej promocji i za pośrednictwem naszej strony wykupić abonament za 65 zł/mies. w ofercie na rok. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Zawody z wysokości trybun skomentują Bartosz Gleń oraz Rafał Nahorny. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już w najbliższą środę, 23 października o godzinie 18:45. Sędzią głównym tego pojedynku będzie arbiter z Bośni i Hercegowiny – Irfan Peljto.

