Aston Villa – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź (30.03.2024)

UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa Wolverhampton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 19:07 .

Aston Villa – Wolverhampton: przewidywania

Jednym z ciekawiej zapowiadających się sobotnich starć jest pojedynek Aston Villi z Wolverhampton. Gospodarze są oczywiście faworytem tej batalii, zajmują bowiem wyższe miejsce w tabeli oraz prezentują bardzo ofensywny styl, ale w ostatnich dwóch meczach zainkasowali tylko jeden punkt. Z kolei goście grają w kratkę i punktują dość nieregularnie, niemniej również w ich spotkaniach pada sporo bramek. Być może tym razem będzie podobnie. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

STS 1.60 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Aston Villa – Wolverhampton: ostatnie mecze

Aston Villa w ostatnich pięciu meczach zgromadziła na swoim koncie dziewięć punktów, dokładnie tyle samo, co zespół Wolverhampton. Jednak gospodarze sobotniego starcia w ostatnich tygodniach przed przerwą reprezentacyjną złapali nieco zadyszki. W ostatnim meczu zremisowali z West Hamem, a wcześniej ulegli Tottenhamowi aż 0:4. Z kolei goście grają i punktują w kratkę. Ostatni mecz to zwycięstwo nad Fulham, ale wcześniej przytrafiła się chociażby porażka z Newcastle.

Aston Villa – Wolverhampton: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipami padł remis 1:1. Z kolei w poprzedniej kampanii raz lepsi okazywali się gracze Wolves, a raz Aston Villi. Ostatnie zwycięstwo sobotnich gospodarzy to aż grudzień 2020 roku i wynik 1:0 w wyjazdowym starciu.

Aston Villa – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Aston Villa – Wolverhampton: kto wygra?

Kto wygra? Aston Villa 0% Remis 0% Wolverhampton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Aston Villa

Remis

Wolverhampton

Aston Villa – Wolverhampton: przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 2 Matty Cash 3 Diego Carlos 12 Lucas Digne 16 Calum Chambers 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 25 Robin Olsen 29 Kaine Kesler-Hayden 47 Tim Iroegbunam 2 Matt Doherty 6 Boubacar Traoré 14 Noha Lemina 24 Toti Gomes 25 Daniel Bentley 62 Tawanda Chirewa

Aston Villa – Wolverhampton: transmisja

Początek tego meczu już w sobotę 30 marca 2024 roku o godzinie 18:30. Transmisja dostępna będzie na antenie platformy Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.