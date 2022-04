Aston Villa – Norwich City: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash z Aston Villi

Aston Villa – Norwich City to jeden z sobotnich meczów angielskiej Premier League. Goście muszą wygrać w Birmingham, by przedłużyć swoje szanse na utrzymanie. Jeśli po trzy punkty sięgną gospodarze, będą już w zasadzie pewni pozostania w elicie na kolejny sezon. W składzie The Villans zobaczyć powinniśmy od pierwszej minuty Matty’ego Casha.

Aston Villa – Norwich City, typy na mecz i przewidywania

W czterech ostatnich meczach wyjazdowych piłkarze Norwich City za każdym razem walczyli i w trzech przypadkach strzelali choć jednego gola. Z dobrej strony pokazali się na Old Trafford, gdzie ulegli Manchesterowi United po zdobyciu dwóch goli (2:3). Naszym zdaniem zawalczyć mogą także na Villa Park. Uważamy, że padną bramki z obu stron. Nasz typ: oba zespoły strzelą.

Aston Villa – Norwich City, sytuacja kadrowa

Obie ekipy mają po czterech nieobecnych. W kadrze Aston Villi zabraknie Bertranda Traore, Lucasa Digne, Kortneya Hause’a i Morgana Sansona. Jeśli chodzi o gości, urazy wykluczają Lukasa Ruppa, Adama Idaha, Ozana Kabaka i Andy’ego Omobamidele.

Aston Villa – Norwich City, ostatnie wyniki

Sytuacja Norwich City jest nie do pozazdroszczenia. Kanarki zajmują ostatnie miejsce w tabeli Premier League i do bezpiecznej lokaty tracą dokładnie 10 punktów. Do końca sezonu pozostało im pięć meczów, więc szanse na utrzymanie są w przypadku Norwich tylko iluzoryczne.

Spokojna o ligowy byt nie może być jeszcze Aston Villa. Warto jednak zauważyć, że zespół z Birmingham ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Wygrywając w sobotę w zasadzie zapewni sobie utrzymanie.

Oba kluby są bez formy. Piłkarze Norwich przegrali ostatnie dwa mecze ulegając Manchesterowi United i Newcastle United. Po raz ostatni wygrali 10 kwietnia przeciwko Burnley (2:0). Aston Villa czeka z kolei na ligowy triumf od.. 10 marca. W ostatnim miesiącu The Villans zanotowali cztery porażki i jeden remis.

Aston Villa – Norwich City, historia

Będzie to drugi mecz tych ekip w tym sezonie Premier League. Mecz z 14 grudnia miał jednostronny przebieg. Aston Villa wygrała na boisku Norwich City 2:0, a gole zdobywali Jacob Ramsey oraz Ollie Watkins. Kanarki czekają na pokonanie zespołu z Birmingham od maja 2019 roku. Wówczas zespoły grały jeszcze w Championship.

Aston Villa – Norwich City, kursy

Kurs na zwycięstwo Aston Villi w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,43. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Aston Villa – Norwich City, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez – Young, Mings, Konsa, Cash – McGinn, Luiz, Ramsey – Coutinho, Watkins, Ings

Norwich: Krul – Giannoulis, Gibson, Hanley, Aarons – Normann, McLean, Rashica, Lees-Melou, Dowell, Pukki

Aston Villa – Norwich City, transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Norwich City odbędzie się w sobotę 30 kwietnia o 16:00 czasu polskiego. Fragmenty tego spotkania zobaczymy w ramach Multi Premier League na antenie Canal + Sport 2.

