Aston Villa – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

Aston Villa – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester United to aktualnie zespół z dolnej części tabeli. Piłkarze z Old Trafford mają kłopoty ze zdobywaniem trzech punktów. Nie spodziewam się, aby byli oni w stanie sięgnąć po nie na tak trudnym terenie jak Villa Park. Aston Villa ma wszelkie atuty, aby zwyciężyć i utrzymać się w ścisłej ligowej czołówce. Mój typ: wygrana Aston Villi.

Aston Villa – Manchester United, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Aston Villa Zawodnik Powrót Tyrone Mings Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2024 Boubacar Kamara Kontuzja kolana Koniec października 2024 Robin Olsen Uraz głowy Niepewny John McGinn Uraz ścięgna udowego Koniec października 2024 Jacob Ramsey Naderwanie mięśnia Koniec października 2024 Leon Bailey Stłuczenie Połowa października 2024

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Koniec listopada 2024 Leny Yoro Uraz nogi Początek grudnia 2024 Luke Shaw Kontuzja łydki Połowa października 2024 Mason Mount Uraz głowy Niepewny Bruno Fernandes Zawieszenie (2 żółte kartki) Po 1 meczu

Aston Villa – Manchester United, ostatnie wyniki

Kampania 2024/2024 jest bardzo udana dla ekipy, którą kieruje Unai Emery. Jego zespół przegrał tylko jedno z dziewięciu spotkań (0:2 z Arsenalem). Aston Villa ograła ostatnio Bayern Monachium w Lidze Mistrzów, dzięki czemu ma tam już sześć punktów i bilans bramkowy 4:0.

Manchester United wpadł w kryzys formy, co potwierdzają wyniki. Czerwone Diabły po raz ostatni wygrały z Barnsley w Pucharze Ligi Angielskiej. Od tego momentu Erik ten Hag i spółka dwa razy stracili punkty w Lidze Europy (remis z FC Porto i Twente). Z kolei w Premier League przydarzyła się porażka 0:3 z Tottenhamem.

Aston Villa – Manchester United, historia

Biorąc pod uwagę poprzedni sezon, Manchester United dał się we znaki Aston Villi. Erik ten Hag i spółka znaleźli sposób na pokonanie tej drużyny w domu (3:2), ale też na wyjeździe, gdzie triumfowali 2:1.

Aston Villa – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy plasują się w ligowej czołówce. Kurs na wygraną Aston Villi wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to mniej więcej 2.95. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.70. Kod do Superbet na darmowy zakład wynoszący 35 zł to GOAL.

Aston Villa – Manchester United, przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery Manchester United Erik ten Hag Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi 2 Matty Cash 6 Ross Barkley 10 Emiliano Buendia 18 Joe Gauci 20 Kosta Nedeljkovic 22 Ian Maatsen 26 Lamare Bogarde 50 Sil Swinkels 72 Kadan Young 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 5 Harry Maguire 9 Rasmus Højlund 16 Amad Diallo 18 Casemiro 21 Antony Matheus dos Santos 35 Jonny Evans 37 Kobbie Mainoo

Aston Villa – Manchester United, kto wygra?

Aston Villa – Manchester United, transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Manchester United będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. Spotkanie w ramach 7. kolejki Premier League możesz obejrzeć z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym CANAL+ Premium.

Początek bardzo ciekawiej rywalizacji na Villa Park już w najbliższą niedzielę, czyli 6 października o godzinie 15:00.

