Aston Villa – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (26.12.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Mohammed Salah

Aston Villa – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Unai Emery miał już czas, żeby na dobre zadomowić się w Aston Villi. Kibice oczekują, że klub rozpocznie teraz marsz w górę tabeli. W poniedziałek przyjdzie im się zmierzyć z jednym z najtrudniejszych rywali w Premier League – Liverpoolem.

Villa Park Premier League Aston Villa Liverpool FC 4.40 4.20 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 grudnia 2022 19:14 .

Aston Villa – Liverpool, typy i przewidywania

Długo trwała przerwa w rozgrywkach Premier League, spowodowana Mistrzostwami Świata w Katarze. Z tego też powodu trudno przewidzieć, w jakiej formie poszczególne zespoły przystąpią znów do rywalizacji w Anglii. Trudno oceniać to po sparingach, w których nie uczestniczyło wielu zawodników. Unai Emery ma przed sobą jeszcze wiele pracy, jednak poprawa gry Aston Villi pod wodzą Hiszpana jest widoczna jak na dłoni. The Villans są w dobrej perspektywie do uzyskania stabilizacji, tak bardzo od lat potrzebnej kibicom tego klubu.

Juergen Klopp już wiele tygodni temu stwierdził gorzko, że Liverpool nie walczy już w tym sezonie o trofea krajowe. The Reds mają dużą stratę do czołówki Premier League i po 14 meczach zajmują dopiero szóste miejsce w tabeli. Kwalifikacja do kolejnej edycji Premier League jest absolutnym priorytetem dla klubu, który dużo lepiej w tym sezonie radzi sobie w europejskich pucharach, aniżeli w lidze. Sztab szkoleniowy musi mierzyć się nie tylko obniżką formy wielu zawodników, lecz również plagą kontuzji. W meczu z Aston Villą niedostępnych z powodu urazów może być aż ośmiu zawodników. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

STS 1.57 Poniżej 3.5 gola Odwiedź STS

Aston Villa – Liverpool, ostatnie wyniki

W trakcie trwania mundialu w Katarze Aston Villa zdążyła rozegrać cztery sparingi, bardziej i mniej udane. Paradoksalnie wygrać udało im się tylko z najtrudniejszym rywalem – Chelsea Londyn. The Villans zwyciężyli 1:0 po golu Johna McGinna. Wcześniej przegrali 1:3 z Cardiff, a porażką zakończyła się także ich rywalizacja z Villarrealem. W rywalizacji z Brighton padł natomiast remis 2:2.

W trakcie Mistrzostw Świata nie próżnował również Liverpool. The Reds w mocno okrojonym składzie rozegrali sparingi z Olympique Lyon i AC Milanem. Les Gones wygrali z nimi niespodziewanie 3:1, a bohaterem został strzelcem dwóch goli – Alexandre Lacazette. Podopieczni Juergena Kloppa poprawili się jednak w następnym spotkaniu, które wygrali z Milanem aż 4:1. Przed powrotem do rywalizacji ligowej zmierzyli się jeszcze z Manchesterem City w ⅛ finału pucharu ligi angielskiej. Po świetnym widowisku to Obywatele zwyciężyli 3:2.

Aston Villa – Liverpool, sytuacja kadrowa

Do klubów nie wrócili jeszcze wszyscy uczestnicy Mistrzostw Świata w Katarze, dlatego Aston Villa w starciu z Liverpoolem będzie musiała poradzić sobie bez Emiliano Martineza. Oprócz Argentyńczyka nie wystąpią również kontuzjowani Diego Carlos, Philippe Coutinho i Jacob Ramsey.

Długa jest lista braków po stronie Liverpoolu. Z powodu urazów pauzować będą Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, Curtis Jones, i James Milner. Niepewny jest także stan zdrowia Ibrahima Konate i Trenta Alexandra-Arnolda. Jeśli obu zawodników zabraknie w poniedziałek, trener może mieć prawdziwy ból głowy z zestawieniem linii defensywnej.

Aston Villa – Liverpool, historia

Liverpool to zdecydowanie jedna z największych zmór Aston Villi. The Reds wygrali wszystkie z sześciu ostatnich meczów bezpośrednich, w tym jedno już w tym sezonie. Na Villa Park po wyrównanym spotkaniu piłkarze Liverpoolu wygrali 2:1. The Villans postawili się rywalowi, ale nie ugrali w tej rywalizacji nawet punktu.

Aston Villa – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w poniedziałkowym meczu wyraźnie stawiają na Liverpool. Kursy na wygraną The Reds wynoszą ok. 1.80, podczas gdy typ na Aston Villę aż 4.44. Remis natomiast wyceniany jest mniej więcej na 4.10. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Aston Villa – Liverpool, przewidywane składy

Aston Villa: Olsen – Cash, Konsa, Mings, Digne – McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Ramsey – Buendia, Ings

Liverpool: Allisson – Phillips, Matip, van Dijk, Robertson – Thiago, Fabinho, Elliott – Salah, Nunez, Carvalho

Aston Villa – Liverpool, transmisja

Spotkanie 17.kolejki Premier League między Aston Villą i Liverpoolem będzie transmitowane na antenie CANAL+Sport i Viaplay. Mecz rozpocznie się w poniedziałek 26 grudnia o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.