Aston Villa – Fulham FC: przewidywania

Bukmacherzy są jednomyślni i spodziewają się, że Aston Villa sięgnie po komplet punktów. To bardzo prawdopodobny scenariusz, ponieważ u piłkarzy Fulham widać zniżkę formy. Tymczasem gospodarze niedzielnego meczu są jednym z trzech klubów, który w domowych spotkaniach wywalczył 15 na 15 możliwych punktów. Mój typ: wygrana Aston Villi.

Aston Villa – Fulham FC: ostatnie wyniki

Aston Villa niespodziewanie musiała uznać wyższość rywala w poprzedniej kolejce Premier League. Unai Emery i spółka musiała uznać wyższość Nottingham Forrest. Wcześniej gracze z Birmingham ograli Luton i Westt Ham. Z kolei Fulham czeka na ligowe zwycięstwo od 7 października i zwycięstwa z Sheffield United. Ostatnio londyńczycy ulegli Manchesterowi United.

Aston Villa – Fulham FC: historia

W minionym sezonie kluczowym czynnikiem w meczach bezpośrednich Aston Villi z Fulham był atut własnego boiska. Ekipa z Birmingham wygrała przed własną publicznością 1:0. Drużyna z Londynu na własnym obiekcie zwyciężyła 3:0.

Aston Villa – Fulham FC: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Faworytem jest Aston Villa. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w graniach 1.59. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 4.10. Z kolei grając na zwycięstwo Fulham stawiamy po kursie około 5.40. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Aston Villa – Fulham FC: kto wygra?

Aston Villa – Fulham FC: przewidywane składy

Aston Villa – Fulham FC: transmisja

Niedzielny mecz 12. kolejki Premier League pomiędzy Aston Villą a Fulham rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

