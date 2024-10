Aston Villa – Bologna FC: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Matty Cash stanie naprzeciwko Łukasza Skorupskiego oraz Kacpra Urbańskiego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Villa Park już w najbliższy wtorek, 22 października o godzinie 21:00.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Aston Villa Bologna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2024 17:21 .

Aston Villa – Bologna FC, typy i przewidywania

Po ponad dwutygodniowej przerwie wracamy na boiska Ligi Mistrzów. Przed nami 3. kolejka Champions League, a w niej starcie Aston Villi z Bologną. W tym meczu nie brakuje polskich akcentów, ponieważ w ekipie gospodarzy najprawdopodobniej zagra Matty Cash, a w drużynie gości możemy zobaczyć Łukasza Skorupskiego oraz Kacpra Urbańskiego. Na który zespół stawiasz? Początek rywalizacji na Villa Park już w najbliższy wtorek, 22 października o godzinie 21:00.

Drużyna prowadzona przez Unaia Emery’ego imponuje wysoką dyspozycją. Wydaje mi się, że Szachtar Donieck nie zatrzyma angielskiego zespołu. Stawiam więc na triumf drużyny Lwów. Mój typ: wygrana Aston Villi.

Aston Villa – Bologna FC, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej nie ujrzymy Tyrone’a Mingsa oraz Robina Olsena. Jeśli chodzi o drużynę gości, to najpewniej zabraknie Lewisa Fergusona, Oussamy El Azzouziego, Dana Ndoye, Samuela Ilinga-Juniora, Marina Elicia i Michela Aebischera.

Kontuzje Aston Villa Zawodnik Powrót Tyrone Mings Uraz więzadła krzyżowego Początek listopada 2024 Robin Olsen Uraz głowy Początek listopada 2024

Kontuzje i zawieszenia Bologna Zawodnik Powrót Lewis Ferguson Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2024 Oussama El Azzouzi Kontuzja kolana Niepewny Dan Ndoye Fizyczny dyskomfort Niepewny Samuel Iling Kontuzja kolana Połowa listopada 2024 Martin Erlic Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2024 Michel Aebischer Uraz mięśnia Początek listopada 2024

Aston Villa – Bologna FC, ostatnie wyniki

Aston Villa jest w bardzo dobrej formie – ostatnio wygrała 3:1 z Fulham i bezbramkowo zremisowała z Manchesterem United w Premier League. Na boiskach Champions League podopieczni Unaia Emery’ego również imponowali wysoką dyspozycją – pokonali Bayern Monachium 1:0 oraz odnieśli zwycięstwo nad Young Boys Berno (3:0).

W tym czasie Bologna zanotowała dwa remisy na ligowym podwórku – 2:2 z Genoą i 0:0 z Parmą Calcio. W Lidze Mistrzów ekipa prowadzona przez Vincenzo Italiano zainkasowała dotychczas tylko punkt. Najpierw włoski zespół podzielił się punktami z Szachtarem Donieck (0:0), a później musiał uznać wyższość Liverpoolu (0:2).

Aston Villa – Bologna FC, historia

Co ciekawe, wtorkowe spotkanie jest na swój sposób wyjątkowe, ponieważ jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami rywalizacji między Aston Villą a Bologną. Jutrzejsze starcie będzie więc pierwszym takim w całej historii.

Aston Villa – Bologna FC, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Aston Villi wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Bolonii to mniej więcej 5.50. Kurs na remis jest szacowany w granicach 4.15. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Aston Villa – Bologna FC, przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery Bologna Vincenzo Italiano Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Bologna Vincenzo Italiano Rezerwowi 4 Ezri Konsa 6 Ross Barkley 7 John McGinn 9 Jhon Durán 10 Emiliano Buendia 18 Joe Gauci 20 Kosta Nedeljkovic 22 Ian Maatsen 26 Lamare Bogarde 41 Jacob Ramsey 44 Boubacar Kamara 1 Lukasz Skorupski 2 Emil Holm 10 Jesper Karlsson 16 Tommaso Corazza 18 Tommaso Pobega 22 Charalampos Lykogiannis 23 Nicola Bagnolini 24 Thijs Dallinga 26 Jhon Lucumí 29 Lorenzo De Silvestri 80 Giovanni Fabbian 82 Kacper Urbanski

Aston Villa – Bologna FC, kto wygra?

Aston Villa – Bologna FC, transmisja meczu

Spotkanie między Aston Villą a Bologną w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Jak uzyskać dostęp do platformy? Teraz można skorzystać z bardzo ciekawej promocji i wykupić abonament za 65 zł miesięcznie w ofercie na rok. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Zawody z wysokości trybun skomentują Marcin Rosłoń oraz Rafał Nahorny. Początek rywalizacji na Villa Park już w najbliższy wtorek, 22 października o godzinie 21:00. Sędzią głównym tego pojedynku będzie arbiter z Portugalii – Joao Pinheiro.

