Aston Villa – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2024)

Aston Villa – Arsenal: typy bukmacherskie

Jeden z ciekawiej zapowiadających się sobotnich meczów w drugiej kolejce Premier League odbędzie się na Villa Park. Do rywalizacji przystąpią Aston Villa i Arsenal. Każda z drużyn ma za sobą zwycięstwa w pierwszej serii gier. Jednocześnie na trwającą kampanię mają ambitne cele. Ekipa Mikela Artety celuje w wygranie mistrzostwa kraju. Tymczasem ciekawe jest to, że Kanonierzy brali udział w siedmiu z ostatnich 10 meczów, gdy tylko jeden z zespołów zdobywał bramkę lub po prostu miał miejsce bezbramkowy remis. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że nie będzie trafień z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Aston Villa – Arsenal: ostatnie wyniki

Matty Cash i spółki tydzień temu pokonali na wyjeździe West Ham United (2:1). Jednocześnie Aston Villa udanie zaczęła nowe rozgrywki. Mimo że w spotkaniach kontrolnych nie rozpieszczała swoich kibiców.

Ekipa z Villa Park nie przegrała w roli gospodarza od pięciu oficjalnych spotkań. Aston Villa zaliczyła w nich dwa zwycięstwa i trzy remisy. Po raz ostatni przegrała 10 marca z Tottenhamem Hotspur (0:4).

Zespół Mikela Artety wygrał natomiast w pierwszej kolejce z Wolverhampton (2:0). Tym samym stołeczny zespół zaczął zgodnie z oczekiwaniami start w nowym sezonie.

W roli gościa Kanonierzy wygrali w każdym z trzech ostatnich meczów. Arsenal ostatnia tego typu porażkę zanotował w kwietniu, gdy na Allianz Arena przegrał z Bayernem Monachium (0:1) w Lidze Mistrzów.

Aston Villa – Arsenal: historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w kwietniu, gdy górą był zespół z Villa Park. Aston Villa pokonała wówczas Arsenal (2:0). Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami cztery razy wygrali londyńczycy, a dwukrotnie górą byli gracze The Villans.

Analitycy bukmacherscy przekonują, że lepsi będą w sobotę goście. Typ na zwycięstwo Arsenalu kształtuje się w wysokości 1.74-1.85. Remis oszacowano na 3.70-3.90. Z kolei wariant na ewentualną wygraną Aston Villi wyceniono na 4.00-4.30. Przy okazji meczu ekip Unaia Emery’ego i Mikela Artety można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Aston Villa – Arsenal, przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach Aston Villi nie będą mogli wystąpić: Boubacar Kamara, Tyrone Mings czy Robin Olsen. Z kolei w ekipie z Londynu nie będą mogli zagrać: Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney czy Fabio Vieira.

Aston Villa: Martinez – Digne, Torres, Konsa, Cash, Tielemans, Onana, Rogers, McGinn, Bailey, Watkins

Arsenal: Raya – Zinczenko, Magalhaes, Saliba, White, Rice, Partey, Odegaard, Martinelli, Saka, Havertz.

Aston Villa – Arsenal, transmisja meczu

Sobotnie starcie z udziałem Aston Villi i Arsenalu w ramach drugiej kolejki Premier League można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie transmitowane od godziny 18:30 na CANAL+ Sport. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Maciej Łuczak. Ponadto transmisję z rywalizacji zapewnią platformy Viaplay i Canal+ Online. Dostęp do drugiej z nich można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wybranych spotkań ligi angielskiej, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

