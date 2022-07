FK Astana – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (28.07.2022

fot. PressFocus Na zdjęciu: FK Astana - Raków Częstochowa

FC Astana – Raków Częstochowa to pierwszy z czwartkowy mecz w ramach drugiej rundy wstępnej Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Marka Papszuna mają zamiar odnieść w nim czwarte z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Astana Arena Liga Konferencji Europy, kwalifikacje FK Astana Raków Częstochowa 3.20 3.35 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2022 17:15 .

FK Astana – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

FK Astana to kazachski klub, który siedzibę ma w Nur-Sułtanie. Po pierwszym starciu z Rakowem Częstochowa drużyna Srdana Blagojevicia wydaje praktycznie bez szans na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Aktualnie wicemistrzowie Polski zdemolowali swojego przeciwnika, aplikując mu pięć goli. Nie spodziewamy się zatem katastrofy w czwartkowym boju, typując spokojną promocję do kolejnej rundy Niebiesko-czerwonych.

Mają na uwadze to, że Raków wypracował sobie w pierwszym meczu dużą zaliczkę, to jednocześnie nie spodziewamy się zbyt wielu goli. Naszym zdaniem w starciu na Astana Arena mogą paść maksymalnie trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

FK Astana – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

FK Astana w tym miesiącu rozegrała pięć spotkań. W tym czasie kazachska drużyna zanotowała dwa zwycięstwa, remisy i porażką. Ta ostatnia miała miejsce w boju z Rakowem (0:5). W pokonanym Astana pozostawiła: Maqtaaral (4:0) i Szachtior Karaganda (5:2).

W roli gospodarza kazachski team pozostaje bez porażki od ośmiu meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Astana demolowała w nich rywali. Na przykład Kairat kończy spotkanie z bagażem sześciu goli.

Raków to z kolei zespół, będący bez porażki od czterech meczów, biorąc pod uwagę tylko oficjalne spotkania. W tym czasie drużyna z Częstochowy zanotowała cztery zwycięstwa. W tej kampanii zdobyła natomiast w trzech meczach osiem bramek, nie tracąc nawet jednej.

Niebiesko-czerwoni na wyjazdach w ostatnim czasie prezentowali się nieźle. Przekonali się o tym przede wszystkim piłkarze Lecha Poznań, którzy w starciu o Superpuchar Polski przegrali z Rakowem 0:2 na swoim obiekcie.

FK Astana – Raków Częstochowa, historia

FK Astana – Raków Częstochowa jak na razie mieli okazję mierzyć się ze sobą tylko raz w historii. Tymczasem w czwartek po raz pierwszy obie ekipy zmierzą się ze sobą w Nur-Sułtanie.

FK Astana – Raków Częstochowa, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Maka Papszuna w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,25. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 130 zł.

FK Astana – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Czwartkowe starcie nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można zobaczyć tylko na platformie Viaplay. Spotkanie zacznie się o 17:00, a skomentują je Marcin Pawłowski i Goncalo Felo.

