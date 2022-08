Pressfocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

AS Roma – AC Monza: typy i kursy na mecz Serie A. Gargantuicznych rozmiarów liczba transferów przeprowadzonych latem jak na razie nie przełożyła się na wyniki osiągane przez Monzę. Beniaminek Serie A po trzech kolejkach wciąż jest bez punktów i nie widać perspektyw na poprawę tego dorobku w najbliższej kolejce.

Stadio Olimpico, Rome Serie A AS Roma Monza 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2022 22:33 .

AS Roma – AC Monza, typy i przewidywania

W ostatniej kolejce ligi włoskiej Roma zremisowała na wyjeździe z Juventusem 1:1, ale mocno rozczarowany postawą swoich podopiecznych był Jose Mourinho. Portugalczyk przyznał, że w przerwie w szatni powiedział piłkarzom, że wstydzi się być ich trenerem. Podziałało chyba motywująco, bo Rzymianie odrobili straty i zakończyli mecz remisem. Abstrahując od tego spotkania, Roma prezentuje się w tym sezonie naprawdę przyzwoicie. Strzela co prawda mało bramek, ale na Salernitana i Cremonese wystarczyło. W najbliższej kolejce zmierzy się z Monzą i można śmiało przyznać, że terminarz na starcie sezonu ma wybitnie łatwy.

Włodarze Monzy ambitnie podeszli do pierwszego w historii klubu sezonu w Serie A i postanowili niemal całkowicie przemodelować kadrę. Do zespołu sprowadzono aż 20 nowych zawodników, ale jak na razie nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Monza wyraźnie odstaje na tle ligowych rywali i nie udało jej się zdobyć jeszcze ani jednego punktu. Trudno oczekiwać od beniaminka przełamania w starciu ze zdobywcą pucharu Ligi Konferencji Europy. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

AS Roma – AC Monza, ostatnie wyniki

Dopiero w poprzedniej kolejce Roma straciła pierwsze punkty w tym sezonie. Wcześniej wygrała z Salernitaną i Cremonese, oba mecze po 1:0. Wątła liczba goli na starcie sezonu to jeden z największych powodów do zmartwienia. Piłkarze z Rzymu kreują sobie mało sytuacji bramkowych, a rywale umiejętnie czytają ich zamiary. Udowodnił to już Juventus, który stracił bramkę dopiero w 69 minucie. Skuteczność zdecydowanie do poprawy.

Do poprawy jest na pewno wiele aspektów w grze Monzy. Widać, że zespołowi, który został na szybko sklejony zaraz przed startem sezonu brak jeszcze zgrania, a wielu piłkarzom doświadczenia na tym poziomie. Monza przegrała na inaugurację rozgrywek 1:2 z Torino, później dostała potężny łomot 0:4 w Neapolu, a w ostatniej kolejce uległa Udinese, znów 1:2. W pewnym momencie wreszcie coś jednak powinno w ataku zaskoczyć, a kibice będą mogli cieszyć się z pierwszych punktów w Serie A.

AS Roma – AC Monza, sytuacja kadrowa

Jose Mourinho w meczu z Monzą nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Dabroe, Zaniolo, Providence i Wijnalduma. Kontuzja Holendera to poważne zmartwienie dla sztabu szkoleniowego, gdyż doznał on złamania kości, a rehabilitacja potrwa naprawdę długo. Kilka braków jest także po stronie gości. Zabraknie D’Alessandro, Mariego, a także sprowadzonego latem Ranocchii. Przerwa w grze Włocha potrwa długo – w meczu z Napoli złamał on nogę.

AS Roma – AC Monza, historia

Dla obu drużyn będzie to pierwszy pojedynek w historii. Stąd też trudno przewidzieć, jak się on potoczy. Zdecydowanie dużo większe szanse daje się zespołowi Jose Mourinho. Beniaminek Serie A rozgrywa jak na razie słaby sezon i dlatego każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy byłby potraktowany w kategorii ogromnej niespodzianki.

AS Roma – AC Monza, kursy bukmacherskie

AS Roma – AC Monza, przewidywane składy

Roma: Rui Patricio – Ibanez, Smalling, Mancini – Celik, Pellegrino, Cristante, Zalewski – Dybala, Abraham, El Shaarawy

Monza: Di Gregorio – Marlon, Marrone, Carlos Augusto – Colpani, Valoti, Birindelli, Sensi, Molina – Caprari, Petagna

AS Roma – AC Monza, transmisja

Spotkanie obu drużyn obejrzycie na antenie Eleven Sports 3. Transmisja dostępna będzie także na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS. Początek we wtorek 30 sierpnia o godzinie 20:45.

