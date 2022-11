Arsenal – Zurich: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arsenal FC

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Europy. Arsenal ma już pewny awans do fazy pucharowej, zaś chce przypieczętować zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Zurich ma z kolei wciąż szansę na grę wiosna w Lidze Konferencji Europy, do czego konieczne będzie urwanie punktów Kanonierom. Początek meczu o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Emirates Stadium Liga Europy, gr. A Arsenal FC Zurich 1.16 8.60 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2022 22:04 .

Arsenal – Zurich, typy i przewidywania

Arsenal zapewnił już sobie awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Jeśli planuje ominąć 1/16 finału, w czwartek musi uporać się na własnym terenie z Zurichem, który walczy o udział na wiosnę w Lidze Konferencji Europy. Kanonierzy fantastycznie spisują się w Premier League, gdzie w dalszym ciągu zasiadają na fotelu lidera, dlatego to oni przystąpią do tej rywalizacji w roli ogromnego faworyta. Goście mogą upatrywać swoich szans w rotacjach angielskiego giganta, do których z pewnością dojdzie. Mając jednak na uwadze przewagę jakości w ekipie londyńczyków, nie przewidujemy niespodzianki. Nasz typ – Arsenal wygra więcej niż jedną bramką.

Fortuna 1,43 Arsenal wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Arsenal – Zurich, sytuacja kadrowa

W ekipie Arsenalu nie zabraknie kilku wymuszonych absencji. Od dłuższego czasu z problemami zdrowotnymi zmagają się Mohamed Elneny, Ołeksandr Zinczenko oraz Emile Smith Rowe. W trakcie ostatniego ligowego spotkania urazu doznał Bukayo Saka, natomiast za nadmiar żółtych kartek pauzuje Granit Xhaka. Po stronie Zurichu zabraknie kontuzjowanych Mirlinda Kryeziu, Miguela Reichmutha i Ilana Sautera.

Arsenal – Zurich, ostatnie wyniki

W zeszłym tygodniu Arsenal przegrał na wyjeździe z PSV Eindhoven 0-2, w związku z czym wciąż nie jest pewny pierwszego miejsca w grupie Ligi Europy. Na krajowym podwórku radzi sobie wyśmienicie, czego potwierdzeniem jest zwycięstwo sprzed kilku dni z Nottingham aż 5-0. Wcześniej Kanonierzy zremisowali z Southampton 1-1 oraz pokonali Leeds United 1-0.

Zurich ma za sobą pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Europy. Szwajcarom udało się na własnym terenie pokonać Bodo/Glimt 2-1. Po zdobyciu trzech punktów ze Sion (1-0) udało się także zakończyć długą serię bez wygranej w lidze.

Arsenal – Zurich, historia

W pierwszym bezpośrednim starciu między tymi zespołami Arsenal wygrał na wyjeździe 2-1. Bramki dla Kanonierów strzelali Marquinhos oraz Eddie Nketiah.

Arsenal – Zurich, kursy bukmacherskie

W oczach bukmacherów Arsenal jest olbrzymim faworytem tej rywalizacji, a ewentualna strata punktów byłaby traktowana jako spora wtopa. Kurs na wygraną Kanonierów wynosi około 1,16. W przypadku zwycięstwa Zurichu jest to nawet aż 17,0.

Arsenal – Zurich, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale, Cedric, Gabriel, Holding, Tierney, Lokonga, Vieira, Odegaard, Marquinhos, Nketiah, Nelson

Zurich: Brecher, Kamberi, Katic, Aliti, Boranijasevic, Selnaes, Conde, Guerrero, Aiyegun, Okita

Arsenal – Zurich, transmisja meczu

Spotkanie Arsenalu z Zurichem rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.