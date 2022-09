Arsenal – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Premier League: Arsenal

Arsenal – Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. Po dłuższej przerwie od rozgrywek ligi angielskiej, spowodowanej także żałobą po śmierci Królowej Elżbiety, wreszcie możemy znów cieszyć się emocjami związanymi z uważanymi przez wielu za najlepsze rozgrywkami na świecie.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Tottenham 2.10 3.75 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2022 10:02 .

Arsenal – Tottenham, typy i przewidywania

Arsenal w sezonie 2022/23 to drużyna, która napełniła znów nadzieją swoich kibiców. Kanonierzy grają w sposób zachwycający i są liderem tabeli Premier League. Przed sezonem raczej mało kto by założył, że będą oni prezentowali się na poziomie zbliżonym do Manchesteru City. Mikel Arteta dostał wreszcie niezbędne wzmocnienia i poukładał odpowiednio drużynę, która na starcie sezonu funkcjonuje jak dobrze naoliwiony mechanizm. Naturalnie jest jeszcze kilka elementów do poprawy, jednak należy docenić trud, jaki włożył Hiszpan w poukładanie gry Kanonierów.

Porównując statystyki, charakterystykę gry i bilans bramkowy, Tottenham na początku sezonu prezentuje się niemal identycznie jak Arsenal. Wreszcie okienko transferowe zostało przepracowane odpowiednio, a właściciele wysupłali nieco więcej pieniędzy na wzmocnienia. Te jak na razie sprawdzają się znakomicie. Richarlison, Perisic, czy Romero szybko przystosowali się do systemu gry w nowej drużynie i zaczęli się spłacać. Antonio Conte wreszcie ma odpowiednie warunki i narzędzia ku temu, by Koguty mogły powalczyć o coś więcej, aniżeli pierwsza czwórka Premier League. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Arsenal – Tottenham, ostatnie wyniki

Patrząc na wyniki zespołu kibice mogą czuć się dumni. Zespół zanotował jedną, jedyną porażkę z Manchesterem United. Oprócz tego wygrał wszystkie pozostałe siedem meczów. To rezultaty, które są pokłosiem dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego i rozsądnych transferów.

Nie tak okazale, ale również dobrze wyglądają ostatnie wyniki Tottenhamu. Koguty w ostatnich pięciu meczach mogą pochwalić się trzema zwycięstwami, porażką i remisem. Ich jedynym w tym sezonie pogromcą okazał się Sporting, który był dużo bardziej konkretny i skuteczny.

Arsenal – Tottenham, sytuacja kadrowa

Po stronie Arsenalu przed meczem z Tottenhamem jest kilka braków. Na pewno nie zagrają kontuzjowani Elneny, Nelson, Smith Rowe i Zinchenko. Wątpliwy wydaje się również występ leczących urazy Thomasa Parteya i Cedrica Soaresa. W stosunku do poprzedniego spotkania Mikel Arteta odzyskał jednak Martina Odegaarda, co jest znaczącym wzmocnieniem kadry.

Antonio Conte w najbliższej kolejce na pewno nie będzie mógł skorzystać jedynie z Lucasa Moury, choć istnieje obawa, że gotowi do gry nie będą również Hugo Lloris i Ben Davies. Golkiper opuścił wrześniowe zgrupowanie kadry z powodu urazu.

Arsenal – Tottenham, historia

W ostatnich meczach niemal za każdym razem wygrywała ta drużyna, która była akurat gospodarzem derbów Londynu. Patrząc po poprzednich pięciu spotkaniach, trzykrotnie był to Tottenham i dwukrotnie Arsenal. Rzadko padają natomiast między nimi remisy. W ubiegłym sezonie Koguty były wyraźnie lepsze na własnym stadionie i wygrały aż 3:0. Arsenal od 33 minuty grał jednak wówczas w osłabieniu po czerwonej kartce dla Holdinga.

Arsenal – Tottenham, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów w najbliższych derbach Londynu jest Arsenal. Kanonierzy zagrają u siebie i dlatego to na nich bukmacherzy oferują kurs na poziomie 2.10. Typ na wygraną Tottenhamu to 3.45. Najwyżej wyceniany jest w tym przypadku remis, na mniej więcej 3.75. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Arsenal – Tottenham, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu – Xhaka, Lokonga, sAKA, Odegaard, Martinelli – Jesus

Tottenham: Forster – Romero, Dier, Lenglet – Emerson, Hoejberg, Bentancur, Sessegnon – Kulusevski, Kane, Son

Arsenal – Tottenham, transmisja

Derby Londynu transmitowane będą na antenie CANAL+Sport 2 i Viaplay. Początek meczu Arsenalu z Tottenhamem w sobotę 1 października o godzinie 13:30.

