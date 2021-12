Arsenal – Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (21.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Eddie Nketiah

Arsenal – Sunderland: typy i kursy na mecz Carabao Cup. W przedświąteczny wtorek rozegrane zostanie pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Carabao Cup. Kanonierzy w roli zdecydowanego faworyta podejmować będą występujący na co dzień w League One Sunderland. Sprawdź sytuację kadrową i formę jaką obie drużyny prezentowały w ostatnich tygodniach.

Arsenal – Sunderland, typy i przewidywania

W ostatnich ligowych spotkaniach Arsenal prezentował dobrą skuteczność, choć mierzył się z teoretycznie silniejszymi rywalami. We wtorkowy wieczór celem Kanonierów będzie wywalczenie awansu i z pewnością będą robić wszystko, aby rozstrzygnąć rywalizację jak najwcześniej.

Kursy na wygraną Kanonierów nie są zbyt atrakcyjne, dlatego zdecydowaliśmy się poszukać czegoś innego. Nasz wybór padł na zdobycie bramki przez Arsenal zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie. Taka sytuacja miała miejsce w 2 z 3 ostatnich ligowych meczów drużyny Mikela Artety i stawiamy na podobny scenariusz we wtorek. Nasz typ: Arsenal strzeli gola w obu połowach – TAK

Arsenal – Sunderland, sytuacja kadrowa

W ostatnich kolejkach Mikel Arteta nie decydował się na roszady w składzie i trzymał się “żelaznej” jedenastki. We wtorek takich zmian już można się spodziewać. Nie ma jednak do swojej dyspozycji kilku zawodników. Listę nieobecnych otwiera Pierre-Emerick Aubameyang (powody dyscyplinarne), a ze względów zdrowotnych znajdują się na niej także Sead Kolasniac i Pablo Mari.

W zespole gości nie zobaczymy natomiast Dennisa Cirkina, Corry’ego Evansa i Leona Dajaku.

Arsenal – Sunderland, ostatnie wyniki

Arsenal we wtorkowy wieczór wybiegnie na boisko w bardzo dobrych nastrojach i z jednym celem, jakim jest wywalczenie awansu do półfinału. Podopieczni Mikela Artety wskoczyli ostatnio na bardzo dobry tor, czego potwierdzeniem są trzy ligowe zwycięstwa z rzędu – 3:0 z Southampton, 2:0 z West Hamem United i 4:1 z Leeds United. Jeżeli Kanonierzy zagrają na podobnym poziomie we wtorek, to nie powinni mieć problemów z pokonaniem niżej notowanego rywala.

Drużyna Sunderlandu zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli League One – trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii. W ostatni weekend zremisowała 1:1 na wyjeździe z Ipswich Town, ale wcześniej odniosła dwa zwycięstwa z rzędu na własnym stadionie – 5:0 z Morecambe i 2:1 z Plymouth. Na ligowych boiskach Sunderland jest niepokonany od siedmiu kolejek. Prezentowana przez niego forma może nie być jednak wystarczająca na Kanonierów.

Arsenal – Sunderland, historia

Obie drużyny regularnie mierzyły się ze sobą w przyszłości na boiskach Premier League i mecze te z reguły kończyły się wygranymi Arsenalu. Tak było między w sezonie 2016/17, w którym Sunderland pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. Kanonierzy wygrali wówczas 4:1 na wyjeździe i 2:0 u siebie.

Arsenal w ligowych starciach z Sunderlandem jest niepokonany od… 15 spotkań.

Arsenal – Sunderland, kursy bukmacherów

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Arsenal, w tej kwestii nie mogło być inaczej. Jeżeli jednak spodziewacie się problemów Kanonierów, możecie zwrócić uwagę na kurs 6.60 oferowany przez Fortunę na remis. Rejestrując konto u tego bukmachera z kodem promocyjnym Fortuna GOAL otrzymasz m.in. darmowy zakład 20 zł za pełną rejestrację.

Arsenal – Sunderland, przewidywane składy

Arsenal: Leno – Soares, Holding, Chambers, Tavares – Maitland-Niles, Elneny – Pepe, Smith Rowe, Nketiah – Lacazette

Sunderland: Hoffmann – Wright, Flanagan, Doyle – Hume, Neil, Pritchard, Embleton, Gooch – Broadhead, Stewart

Arsenal – Sunderland, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 1/4 finału Carabao Cup, które rozegrane zostanie na Emirates Stadium, będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2, a mecz skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

