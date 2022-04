Arsenal – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Drugim starciem sobotnich zmagań 32. kolejki Premier League będzie mecz Arsenal – Brighton. Kanonierzy planują poprawić nastroje po ostatniej porażce, natomiast Mewy zjawią się bez Jakuba Modera i po serii siedmiu meczach bez wygranej. Sprawdź naszą zapowiedź.

Arsenal – Brighton, typy i przewidywania

Arsenal nie ma już czasu na wpadki. Jeżeli Kanonierzy myślą o czwartej lokacie Premier League, muszą wygrywać. Tymczasem Brighton pogrążyło się w kryzysie i na razie nie widać światełka w tunelu.

Mewy są pod formą, co rodzi szanse dla gospodarzy na zgarnięcie całej puli. Naszym zdaniem zwycięstwo padnie łupem londyńczyków. Nasz typ: wygrana Arsenalu.

Arsenal – Brighton, sytuacja kadrowa

Mikel Arteta nie będzie mógł skorzystać z Kierana Tierney’a. Z kolei Graham Potter nie zabrał w podróż do Londynu Jakuba Modera i Adama Westera.

Arsenal – Brighton, ostatnie wyniki

Przed marcową przerwą na reprezentację, Arsenal ograł Aston Villa na wyjeździe (1:0). Wydawało się, że Kanonierzy są faworytami do zajęcia czwartej lokaty w tabeli. Niemniej jednak Crystal Palace sprezentował podopiecznym Artety ostre lanie (3:0), przez co na wejście do czołówki nadal trzeba ciężko pracować.

Tymczasem Brighton notuje wstydliwą serię meczów bez zwycięstwa. Na domiar złego dopiero w ostatni weekend udało się wywalczyć punkt po remisie z Norwich (0:0). Wcześniej zespół Grahama Pottera zaliczył sześć porażek z rzędu.

Arsenal – Brighton, historia

Jesienią mecz tych drużyn zakończył się bezbramkowym remisem. Natomiast w poprzednim sezonie oba spotkania wygrał Arsenal, pokonując Brighton (1:0) i (2:0).

Arsenal – Brighton, kursy bukmacherskie

Arsenal – Brighton, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale – Xhaka, Maglhaes, White, Soares – Lokonga, Odegaard, Saka, Martinelli, Smit-Rowe – Lacazette

Brighton: Sanchez – Veltman, Dunk, Cucurella, March, Lamptey – Bissouma, Gross, Lallana, Trossard – Maupay

Arsenal – Brighton, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Premium. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

