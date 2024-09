Arsenal – Bolton: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2024)

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: David Raya

Arsenal Bolton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 08:42 .

Arsenal – Bolton: typy bukmacherskie

Faworytem meczu Arsenal – Bolton będzie drużyna Kanonierów. Nic w tym dziwnego skoro oba zespoły dzieli dość spora różnica klas. Goście to ekipa, która na co dzień występuje na poziomie League One, czyli o dwie klasy niżej niż Premier League. W tym meczu spodziewam się totalnej dominacji ze strony The Gunners oraz minimum trzech bramek w meczu, patrząc na to, że Bolton nie radzi sobie w grze defensywnej. Mój typ: Arsenal powyżej 2.5 goli.

Arsenal – Bolton: ostatnie wyniki

Podopieczni Mikela Artety mają za sobą bardzo trudne tygodnie, gdzie rywalizowali m.in. z Manchesterem City, Tottenhamem czy Atalantą Bergamo. Ogólnie rzecz biorąc, Arsenal żadnego z tych meczów nie przegrał, gdyż z Obywatelami zremisowali (2:2), z La Deą w Lidze Mistrzów zremisowali bezbramkowo, a ze Spurs wygrali (1:0). Obecnie The Gunners po 5. kolejkach Premier League zajmują 4. miejsce w lidze z dorobkiem 11 punktów. Ich bilans bramkowy to 8 goli strzelonych i tylko 3 stracone.

Bolton dobre mecze przeplata kiepskimi, co jasno obrazuje wykres ich formy w ostatnich pięciu meczach. Drużyna z League One naprzemiennie raz odnosi zwycięstwo, a raz przegrywa. Zwycięstwami mogą pochwalić się w starciach z Reading (5:2), Barrow (3:2) i Shrewsbury (2:0). Z kolei gorycz porażki musieli przełknąć, przygrywając z Exeter (0:2) i Huddersfield (0:4).

Arsenal – Bolton: historia

Historia meczów bezpośrednich sięga aż dwunastu lat wstecz. Ostatni raz Arsenal rywalizował z Boltonem w sezonie 2011/2012. Jedno z dwóch spotkań Premier League zakończyło się zwycięstwem Kanonierów (2:1). Natomiast drugie skończyło się bezbramkowym remisem.

Arsenal – Bolton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to Arsenal będzie zdecydowanym faworytem meczu na Emirates Stadium. Odzwierciedlają to kursy oferowane na zwycięstwo obu drużyn. W przypadku postawienia na triumf gospodarzy kurs wynosi zaledwie 1.14, zaś wygrana gości to współczynnik aż 17.0. Remis oszacowano ze współczynnikiem 8.00.

Arsenal – Bolton: kto wygra?

Arsenal – Bolton: transmisja meczu

Spotkanie 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Arsenalem i Boltonem będzie transmitowane w internecie. Mecz można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.

