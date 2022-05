Arka Gdynia – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (26.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Michał Marcjanik

W czwartek dojdzie do rozegrania barażów 1. Ligi. Drudzy do walki o finał staną Arka Gdynia – Chrobry Głogów. Dla zespołu gości to historyczny moment. Pomarańczowi nigdy nie byli tak blisko awansu do Ekstraklasy. Która z drużyn zwycięży? Sprawdź naszą zapowiedź.

1. liga. Baraże o Ekstraklasę Arka Gdynia Chrobry Głogów 1.82 3.75 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2022 19:11 .

Arka Gdynia – Chrobry Głogów, typy i przewidywania

Arka Gdynia zakończyła ligowe zmagania na trzeciej pozycji w tabeli. Dzięki temu rozpoczyna grę w barażach na własnym obiekcie. Z kolei Chrobry Głogów rzutem na taśmę załapał się do walki o Ekstraklasę. Według bukmacherów, faworytem tych zawodów pozostają Śledzie.

Za gospodarzami przemawia jeszcze większe doświadczenie. Ryszard Tarasiewicz dobrze wie jak ustawić zespół w spotkaniach o wielką stawkę. Niemniej jednak, Pomarańczowi wciąż mają szanse na sprawienie niespodzianki. Na korzyść gości działa fakt, że Arkowcy nie są ostatnio w wyśmienitej dyspozycji. Do tego Chrobry wygrał oba spotkania przeciwko Arce w tym sezonie.

Naszym zdaniem przed ekipą z Trójmiasta niezwykle trudne zadanie. Na pewno trzeba uważać na kontrataki piłkarzy Chrobrego. Nie spodziewamy się bramkostrzelnego widowiska. Stawiamy, że do ostatniego gwizdka padną najwyżej dwa gole.

Arka Gdynia – Chrobry Głogów, ostatnie wyniki

Arka zaprzepaściła bezpośredni awans do Ekstraklasy na własne życzenie. Głosy z Gdyni mówią, że zadecydowała o tym niespodziewana porażka z Resovią (1:4). Później nie udało się pokonać Miedzi Legnica (0:2), a remis z Podbeskidziem (1:1) tylko uwypuklił zmęczenie sezonem. Dobre humory powróciły dopiero wraz z ostatnią kolejką, kiedy Śledzie pokonały Sandecję (2:1).

Tymczasem Chrobry właśnie do 34. serii gier drżał o przepustkę do baraży z szóstego miejsca w tabeli. Wszystko przez fatalną serię czterech spotkań bez zwycięstwa. Na koniec tegorocznych zmagań Pomarańczowi nie pozostawili złudzeń Zagłębiu Sosnowiec (4:0) i przy odrobinie szczęścia stoją przed historyczną chwilą w walce o Ekstraklasę.

Arka Gdynia – Chrobry Głogów, historia

Oba zespoły regularnie spotykają się od 2014 r. Przez ten czas większość spotkań padała łupem Arki. Co ciekawe, w tym sezonie Chroby dwukrotnie pokonał gdynian. Najpierw na wyjeździe mecz zakończył się wygraną Pomarańczowych (2:0). Z kolei w rundzie rewanżowej stanęło na skromnym (1:0).

Arka Gdynia – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Arka Gdynia – Chrobry Głogów, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport Extra. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Polsatbox.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.