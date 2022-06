Anglia – Węgry: typy, kursy, zapowiedź (14.06.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentanci Anglii

Anglia – Węgry: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Waleczni Madziarzy w trakcie tej edycji Ligi Narodów sprawili już kilka niespodzianek, urywając punkty wyżej notowanym rywalom. W poprzednim meczu z Anglikami wygrali sensacyjnie 1:0. Czy Lwy Albionu zrewanżują się rywalom na swoim terenie.

Molineux Stadium Liga Narodów A, grupa 3. Anglia Węgry 1.30 5.60 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2022 11:18 .

Anglia – Węgry, typy i przewidywania

Piłkarze Garetha Southgate’a kreują sobie wiele sytuacji bramkowych, ale bardzo mało ich wykorzystują. Przoduje w tym Raheem Sterling, który dysponuje świetną techniką użytkową, ale wyjątkowo słabym wykończeniem. Ich bilans w Lidze Narodów wygląda po trzech meczach bardzo słabo. Anglicy zanotowali zaledwie dwa punkty w trzech spotkaniach i zajmują ostatnią pozycję w grupie 3 Ligi A. Chluby nie przynosi im także bilans bramkowych – jeden gol strzelony i dwa stracone. Lwy Albionu zdecydowanie stać na więcej. Spodziewamy się, że udowodnią to wreszcie w domowym meczu z Węgrami, gdzie odpalą armaty a kibice będą świadkami wielu bramek.

Jak na razie reprezentacja Węgier notuje wyniki zdecydowanie powyżej oczekiwań w tej edycji Ligi Narodów. Madziarzy trafili do grupy śmierci i byli z góry skazywani na porażkę. Na ten moment zajmują drugą pozycję za Włochami i mogą być naprawdę zadowoleni ze swojej gry. W starciu z Niemcami oddali oni aż siedem celnych strzałów na bramkę rywali i przy odrobinie szczęścia mogli wygrać. Znakomicie spisuje się młody talent węgierskiej piłki – Dominik Szoboszlai. 21-latek zapewnił zwycięstwo w meczu z Włochami i jest kluczowym elementem układanki trenera Marco Rossiego. W meczu rewanżowym z Anglią na pewno też będą mieli swoje okazje. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Superbet 1.85 Powyżej 2.5 gola Odwiedź Superbet

Anglia – Węgry, sytuacja kadrowa

We wtorkowym meczu w barwach Anglii zapewne zobaczymy nieco rezerwowy skład. Wygląda na to, że Southgate wprowadzili wiele rotacji, a szansę otrzymają zawodnicy, którzy do tej pory nie otrzymali zbyt wielu minut. Węgrzy raczej odpuszczać nie zamierzają i zapewne postawią na najsilniejszy możliwie skład.

Anglia – Węgry, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów reprezentacji Anglii wygląda dość blado. Na pięć poprzednich meczów udało im się wygrać jedynie dwa towarzyskie – ze Szwajcarią i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Później nadeszła porażka z Węgrami w Lidze Narodów i dwa remisy, z Niemcami i Włochami. To co rzuca się w oczy w tych meczach, to indolencja Lwów Albionu w ataku. To aspekt, który wymaga natychmiastowej poprawy.

Tyle samo zwycięstw co Anglicy, biorąc pod uwagę pięć ostatnich meczów odnieśli Węgrzy. Wygrali z Irlandią Północną i Anglią, a oprócz tego zanotowali porażki z Serbią i Włochami i zremisowali 1:1 z reprezentacją Niemiec. Madziarzy są drużyną zdyscyplinowaną taktycznie, która bez kompleksów podchodzi do starć z wyżej notowanymi rywalami.

Anglia – Węgry, historia

W poprzednim meczu dość nieoczekiwanie to Węgrzy okazali się lepsi od Anglików. Rzut karny wykorzystał wówczas pewnie Szoboszlai. Było to ich pierwsze od 1962 roku zwycięstwo nad Anglikami. Do tej pory zespoły te mierzyły się ze sobą 11 razy. Dwukrotnie wygrali Madziarzy, dwa spotkania skończyły się remisem, a siedmiokrotnie zwyciężyli Anglicy.

Anglia – Węgry, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem bukmacherów w najbliższym starciu są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Anglii wynosi ok. 1.32. Typ na wygraną Węgrów waha się w granicach 11.00 do aż 13.00. Remis bukmacherzy wyceniają na ok. 5.50. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Anglia – Węgry, przewidywane składy

Anglia: Pope – Walker, Stones, Tomori, Trippier – Ward-Prowse, Bellingham, Gallagher – Bowen, Kane, Sterling

Węgry: Dibusz – Szalai, Lang, Orban – Nego, Schafer, A. Nagy, Z. Nagy – Sallai, Szalai, Szoboszlai

Anglia – Węgry, transmisja

Mecz między Anglią i Węgrami zaplanowany został na 14 czerwca we wtorek na godzinę 20:45. Transmisję tego spotkania znajdziecie na antenie Polsatu Sport News.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.