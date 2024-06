Anglia – Islandia: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Anglia – Islandia: przewidywania

Przed nami ostatnie dni przygotowań do Euro 2024 w Niemczech. Do rozpoczęcia turnieju pozostało coraz mniej czasu, a co za tym idzie, jest również coraz mniej jednostek treningowych po to, aby przećwiczyć ostatnie elementy gry. Anglicy podczas mistrzostw Europy zmierzy się w stosunkowo łatwej grupie z Danią, Serbią oraz Słowenią. Z pewnością powinni być więc faworytem do awansu do kolejnej fazy turnieju. Jednak zanim to, czas jest aby rozegrać towarzyskie mecze. Drugim rywalem w tym miesiące będzie dla Synów Albionu reprezentacja Islandii. Faworyt jest oczywiście jeden i trudno spodziewać się innego wyniku, niż zwycięstwo gospodarzy. Pytanie pojawia się tylko w kwestii tego, jakim wynikiem zakończy się ta rywalizacja. Mój typ na to spotkanie: powyżej 3,5 gola w meczu.

Anglia – Islandia: ostatnie wyniki

Gracze Garetha Southgate’a rozegrali już pierwszy towarzyski mecz przed Euro 2024. W trakcie przygotowań do turnieju w Niemczech pokonali oni reprezentację Bośni i Hercegowiny 3:0 na własnym terenie. Z kolei w marcu, towarzysko mierzyli się oni z Belgią oraz Brazylią. W dwóch tych meczach – z bardzo mocnymi kadrami – udało się Anglikom wywalczyć tylko jeden punkt.

Jeśli chodzi zaś i Islandczyków, to oni podczas swojego ostatniego meczu przegrali baraże o Euro 2024 z Ukrainą. Wówczas padł wynik 2:1 dla naszych wschodnich sąsiadów. Oznacza to, że czerwcowe mecze towarzyskie są dla wyspiarzy tylko sprawdzianem i początkiem nowej drogi do eliminacji na mundial.

Anglia – Islandia: historia

Anglicy z Islandią mierzyli się w teraźniejszej historii czterokrotnie. Ostatnie potyczki miały miejsce w 2020 roku w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Wówczas dwukrotnie lepsi okazywali się gracze z Wysp Brytyjskich. W domowej rywalizacji padł wynik 4:0, zaś na Islandii było tylko 1:0. Historię domyka mecz z Euro 2016 roku – również wygrany przez Anglików oraz towarzyska potyczka z 2004, podczas której Synowie Albionu zwyciężyli 6:1.

Anglia – Islandia: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka. Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to wyraźnie, a mówiąc wprost – deklasuje rywala. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.12. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 8.40 a 8.70. Wysokie zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po kursie 19.00, a nawet 20.00.

Anglia – Islandia: kto wygra?

Anglia – Islandia: przewidywane składy

Anglia: Pickford – Konsa, Dunk, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold, Rice, Gallagher – Palmer, Watkins, Eze

Islandia: Valdimarsson – Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson – Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Willumsson – A. Gudmundsson, Oskarsson

Anglia – Islandia: transmisja

Początek tego meczu już w piątek (7 czerwca) o godzinie 20:45. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport 2. Rywalizację będzie też dostępna w internecie dzięki usłudze Polsat Box GO.

