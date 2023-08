PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior i Rodrygo Goes

UD Almeria – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt po zwycięstwie nad Athletikiem Bilbao tym razem pojedzie na wyjazd do Andaluzji, gdzie rywalem podopiecznych Carlo Ancelottiego będzie tamtejsza Almeria. Królewscy pomimo problemów kadrowych w postaci poważnych urazów Thibaut Courtois oraz Edera Militao są zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji. Klub z Estadio de los Juegos Mediterraneos postara się natomiast o pierwsze punkty w kampanii i sprawienie sensacji.

Po odejściu Karima Benzemy za zdobycze bramkowe w Realu Madryt odpowiadał będzie m.in. Vinicius Junior. Czy Brazylijczyk strzeli gola w najbliższym spotkaniu? Nasz typ: bramka Viniciusa Juniora.

UD Almeria – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Madryt zdecydowanie lepiej rozpoczął ligowe zmagania, niż Almeria. Królewscy zagrali na trudnym terenie z Athletikiem Bilbao i wygrali 2:0 po bramkach Rodrygo oraz nowego gwiazdora – Jude’a Bellinghama. Zespół z Andaluzji natomiast u siebie podejmował Rayo Vallecano i przegrał 0:2. Do siatki trafili Isi Palazon, a także Randy Nteka.

UD Almeria – Real Madryt, historia

Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy… pięć zwycięstw Realu Madryt. Almeria w tym czasie nie odnotowała żadnej wygranej. Ostatnie spotkanie Los Blancos z Andaluzyjczykami zakończyło się wynikiem 4:2 dla klubu ze stolicy Hiszpanii.

UD Almeria – Real Madryt, kursy bukmacherskie

UD Almeria – Real Madryt, przewidywane składy

Gospodarze zagrają bez kontuzjowanych Martina Svidersky’ego oraz Leo Baptistao, a pod znakiem zapytania stoi występ Marciano Sanki. Goście mają zdecydowanie większe problemy – Thibaut Courtois i Eder Militao są po operacji rekonstrukcji zerwanego więzadła krzyżowego, wkrótce rozpoczną proces rehabilitacji, przez co nie wiadomo, czy wrócą do gry w tym sezonie. Poza tym wciąż pauzują Ferland Mendy, Dani Ceballos a także Arda Gueler. Eduardo Camavinga ma pewne problemy zdrowotne i nadal nie ma decyzji co do jego podróży do Andaluzji.

Almeria (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-1-2-1-2 Almeria (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-1-2-1-2 Trenerzy Vicente Moreno Carlo Ancelotti Rezerwowi 2 Kaiky Melo

6 Dion Lopy

8 Arnau Puigmal

11 Gonzalo Melero

13 Fernando Martínez

18 Marc Pubill

19 Sergio Arribas

20 Álex Centelles

21 Chumi

28 Guilherme Borges Guedes

29 Marko Milovanovic

37 Bruno Iribarne Nacho Fernandez 6

Toni Kroos 8

Luka Modric 10

Joselu 14

Álvaro Odriozola 16

Lucas Vázquez 17

Brahim Díaz 21

Fran González 30

Almeria - absencje:

Martin Svidersky Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego

Real - absencje:

Ferland Mendy Powrót: Koniec sierpnia 2023 Uraz mięśnia

Arda Güler Powrót: Początek września 2023 Uraz łąkotki

Thibaut Courtois Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego

Arda Güler Powrót: Początek września 2023 Uraz łąkotki

Thibaut Courtois Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego

UD Almeria – Real Madryt, kto wygra?

UD Almeria – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Estadio de los Juegos Mediterraneos w najbliższą sobotę, 19 sierpnia o godzinie 19:30.

