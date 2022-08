Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Almeria – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Stosunkowo łatwy rywal trafił się Realowi w 1. kolejce nowego sezonu ligi hiszpańskiej. Królewscy zmierzą się na wyjeździe z Almerią, z którą w kilka lat temu regularnie wysoko wygrywał.

Estadio Mediterraneo LaLiga Almeria Real Madryt 7.00 5.25 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2022 12:32 .

Almeria – Real Madryt, typy i przewidywania

Nie najlepiej radziła sobie Almeria w przedsezonowych sparingach. Prowadzona przez Rubiego drużyna przeplatała zwycięstwa porażkami, a tylko w dwóch meczach udało jej się zachować czyste konto. W ubiegłym sezonie bez problemów udało jej się jednak awansować z pierwszego miejsca do najwyższej klasie rozgrywkowej, w której nie występowała od sezonu 2014/15. Wiele zmieniło się od tamtej pory, a beniaminek La Liga ma spore argumenty ku temu, by utrzymać się w rozgrywkach.

Królewscy bez problemu grając na niższym biegu poradzili sobie w meczu o Superpuchar Europy z Eintrachtem, wygrywając 2:0. Los Blancos byli przynajmniej o klasę lepsi od rywali, którzy jedynie przez szybkie kontry byli w stanie zagrozić ich bramce. Wzmocniona Aurelienem Tchouamenim i Antonio Ruedigerem drużyna jest faworytem do sięgnięcia po mistrzostwo Hiszpanii. Drużyna gra w sposób dojrzały i zdyscyplinowany, a jej trzon dalej stanowią zawodnicy, którzy błyszczeli w ubiegłej kampanii. W niedzielę spodziewam się zobaczyć ofensywnie nastawiony Real, który jest głodny gry i przede wszystkim bramek. A tych w meczach z Almerią zawsze padało wiele. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola w meczu.

Almeria – Real Madryt, ostatnie wyniki

Beniaminek La Liga nie może pochwalić się zbyt dobrym bilansem ostatnich spotkań. W sześciu sparingach drużyna odniosła trzy zwycięstwa, z czego dwa przeciwko drużynom z trzeciej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Oprócz tego przegrała z Cordobą, Granadą i Al-Hilal, co nie jest dobrym prognostykiem przed pierwszym meczem ligowym z Realem Madryt.

Królewscy zanotowali całkiem udany debiut w sezonie 2022/23. W meczu z Eintrachtem parę razy rywal zagroził ich bramce, ale finalnie to Los Blancos mogli cieszy się ze zwycięstwa, czystego konta i przede wszystkim kolejnego pucharu do gabloty. Wcześniej w trzech sparingach klub zanotował kolejne zwycięstwo nad Juventusem 2:0, remis z Club America 2:2 i porażkę z FC Barceloną 0:1. Najgorzej Real Madryt zaprezentował się właśnie w spotkaniu z odwiecznym rywalem. Nie oddali wówczas nawet celnego strzału na bramkę.

Almeria – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W meczu z Almerią nie wystąpi na pewno Rodrygo. Klub poinformował, że Brazylijczyk doznał przeciążenia mięśniowego w prawym udzie i nie znajdzie się w kadrze na mecz z Almerią. Poza napastnikiem wszyscy piłkarze Realu Madryt są zdrowi i gotowi do rozpoczęcia sezonu ligowego. W meczu z Eintrachtem Benzema i Vinicius Jr. udowodnili, że są w dobrej dyspozycji i nie mogą się doczekać pojedynku z Almerią. Po stronie gospodarzy nie zobaczymy natomiast zawieszonego za kartki Angela Trujillo.

Almeria – Real Madryt, historia

Ostatnie pojedynki Almeria toczyła z Realem Madryt w sezonie 2014/15. Wówczas klub spadł z La Liga i aż siedem lat zajął mu powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Spotkania między tymi drużynami zazwyczaj obfitowały w wiele bramek. Ostatnie pięć meczów to pięć pewnych zwycięstw Los Blancos. Licząc od 2007 roku, w 12 pojedynkach ani razu Almerii nie udało się wygrać. Bilans historyczny zdecydowanie nie przemawia na ich korzyść.

Almeria – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Nikogo nie powinno dziwić, że jako wyraźnego faworyta w tym meczu bukmacherzy wskazują Królewskich. Typ na wygraną gości wynosi ok. 1.47, natomiast na Almerię aż 6.80. Jakikolwiek inny wynik niż zwycięstwo Realu będzie niespodzianką. Remis wyceniany jest na ok. 4.90. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus od pierwszej wpłaty aż do 300 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Almeria – Real Madryt, przewidywane składy

Almeria: Fernando – Pozo, Ely, Babic, Akieme – de la Hoz, Costa, Portillo, Robertone, Ramazani – Sadiq

Real: Courtois – Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro Kroos – Valverde, Benzema Vinicius Jr.

Almeria – Real Madryt, transmisja

Spotkanie Almerii z Realem Madryt będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie obejrzycie również “na żywo” w Internecie na stronie bukmachera Betclic, a także STS. Początek w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 22:00.

