Al Hilal – Chelsea: typy i kursy na mecz Klubowych Mistrzostw Świata. Triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów w środowe popołudnie zagra o awans do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Podopieczni Thomasa Tuchela przystąpią do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta.



Al-Hilal Klubowe Mistrzostwa Świata

09.02.2022 17:30 Mohammed Bin Zayed Stadium

Chelsea FC

Al-Hilal – Chelsea, typy na mecz i przewidywania

Środowe spotkanie ma jednego faworyta i jest nim oczywiście drużyna Chelsea. Czy gospodarzy stać na sprawienie niespodzianki? Będzie im o nią niewątpliwie trudno, ale w żadnym wypadku nie można wykluczyć takiego rozstrzygnięcia.

Kursy na wygraną Chelsea nie są zbyt atrakcyjne, dlatego też zdecydowaliśmy się pójść w nieco innym kierunku. Stawiamy w tym meczu na przynajmniej trzy gole. Piłkarze z Londynu powinni poradzić sobie z defensywą rywali, a zespół Al-Hilal również potrafi zdobywać bramki, co pokazał między innymi w ćwierćfinałowym meczu. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Al-Hilal – Chelsea, sytuacja kadrowa

Al-Hilal do środowego spotkania prawdopodobnie przystąpi w takim samym składzie, jak do ćwierćfinałowego pojedynku z Al-Jazira.

W zespole Chelsea nie zobaczymy kontuzjowanych Ben Chilwella, Rubena Loftusa-Cheeka i Reece’a Jamesa. Do dyspozycji szkoleniowca będzie natomiast Edouard Mendy, który dołączył do zespołu po występach w Pucharze Narodów Afryki w reprezentacji Senegalu.

Al-Hilal – Chelsea, ostatnie wyniki

Zespół Al-Hilal rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata rozpoczął już na ćwierćfinale. Nie miał jednak żadnych problemów z wywalczeniem awansu, bowiem w rywalizacji o półfinał efektownie 6:1 pokonał Al-Jazirę. Teraz czeka go jednak znacznie trudniejsze zadanie.

Dla Chelsea będzie to pierwsze spotkanie w tym turnieju. The Blues ostatni weekend również mieli zarezerwowany na pucharową rywalizację, bowiem w spotkaniu Pucharu Anglii rywalizowali z niżej notowanym Plymouth Argyle. Do wywalczenia awansu potrzebowali jednak dogrywki, po której zwyciężyli 2:1.

We wcześniejszych ligowych meczach drużyna Thomasa Tuchela spisywała się ze zmiennym skutkiem, zdobywając cztery punkty na dziewięć możliwych. W wyjazdowych meczach Chelsea przegrała 0:1 z Manchesterem City oraz zremisowała 1:1 z Brighton, a przed własną publicznością pokonała 2:0 Tottenham Hotspur. Forma The Blues pozostawia więc na obecnym etapie wiele do życzenia.

Al-Hilal – Chelsea, historia

Obie drużyny do tej pory nie miały jeszcze okazji rywalizować ze sobą. Mecz na Mohammed Bin Zayed Stadium w Abu Dhabi będzie ich pierwszym spotkaniem.

Al-Hilal – Chelsea, kursy

Bukmacherzy w przypadku środowego spotkania nie mają żadnych wątpliwości i zdecydowanie stawiają na wygraną Chelsea. Kursy w Superbet na zwycięstwo The Blues wynosi obecnie 1.27. Rejestrując konto u tego bukmachera przy wykorzystaniu Superbet kodu promocyjnego GOAL możecie otrzymać darmowy zakład o wartości 34 zł.

Al-Hilal – Chelsea, przewidywane składy

Al-Hilal: Al Maiouf – Abdul Hamid, Hyun-Soo, Ali Bulaihi, Al Shahrani – Kanno, Cuellar – Marega, Pereira, Al Dawsari – Ighalo

Chelsea: Kepa – Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Alonso – Kovacic, Kante, Jorginho – Werner, Lukaku, Ziyech

Al-Hilal – Chelsea, transmisja meczu

Środowego półfinałowego spotkania Klubowych Mistrzostw Świata pomiędzy Al-Hilal i Chelsea niestety nie obejrzymy “na żywo” w żadnej polskiej telewizji. Żadna z nich nie pokusiła się o nabycie praw do transmisji.

