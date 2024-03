Pressfocus Na zdjęciu: James Tarkowski

AFC Bournemouth – Everton FC, typy i przewidywania

Trudno znaleźć argumenty przemawiające za tym, że to Everton będzie górą w najbliższym spotkaniu. Zespół ten zdobył zaledwie dwa punkty w ostatnich pięciu wyjazdowych meczach. Z kolei Bournemouth w analogicznym okresie u siebie dało się pokonać jedynie Liverpoolowi i Manchesterowi City. Spodziewam się, że gospodarze zapunktują na swoim obiekcie, odbierając gościom nadzieję na dobry wynik. Mój typ: wygrana Bournemouth.

AFC Bournemouth – Everton FC, sytuacja kadrowa

Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kilka dni Max Aarons Uraz ścięgna udowego Niepewny Owen Bevan Uraz uda Początek kwietnia 2024 Lloyd Kelly Uraz biodra Niepewny Marcos Senesi Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Luis Sinisterra Uraz ścięgna udowego Początek maja 2024

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Arnaut Danjuma Groeneveld Uraz kostki Początek kwietnia 2024

AFC Bournemouth – Everton FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Bournemouth na przerwę reprezentacyjną udawali się w dobrych nastrojach. Wisienki w marcu zdobyły aż siedem na 9 możliwych punktów. Zespół ten poradził sobie w konfrontacji z Luton oraz Burnley. Pewien niedosyt mogła pozostawić tylko zremisowana potyczka z Sheffield United.

Tylko dwa razy na boisku w marcu wybiegli dotychczas gracze Evertonu. Sean Dyche i spółka najpierw okazali się słabsi od graczy West Hamu United. Później sposób na pokonanie Evertonu znaleźli zawodnicy Manchesteru United.

AFC Bournemouth – Everton FC, historia

AFC Bournemouth – Everton FC, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Bournemouth, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 2.15, a typ na zwycięstwo Evertonu to mniej więcej 3.25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. To spotkanie można obstawić w Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

AFC Bournemouth – Everton FC, przewidywane składy

Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 3 Milos Kerkez 8 Romain Faivre 18 Tyler Adams 19 Justin Kluivert 23 James Hill 26 Enes Ünal 29 Philip Billing 42 Mark Travers 48 Max Kinsey-Wellings 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 9 Dominic Calvert-Lewin 12 João Virgínia 18 Ashley Young 21 Andre Gomes 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 61 Lewis Dobbin

AFC Bournemouth – Everton FC, kto wygra?

AFC Bournemouth – Everton FC, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższą sobotę 30 marca o godzinie 16:00.

