fot. PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

AC Milan Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2024 02:22 .

AC Milan – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Derby Mediolanu to spotkanie, które elektryzuje kibiców we Włoszech. AC Milan i Inter Mediolan to dzisiaj dwie najlepsze ekipy w lidze włoskiej. Nerazzurri są liderem Serie A. Z kolei na drugim miejscu zadomowili się Rossoneri. Obie ekipy w ligowej tabeli dzieli różnica 14 oczek. Inter jest bardzo blisko wywalczenia mistrzowskiego tytułu. Tak naprawdę zespół Simone Inzaghiego może zacząć cieszyć się ze spektakularnego sukcesu, gdy wygra dwa najbliższe spotkania. Drużyna Stefano Pioliego koncentruje się natomiast na umocnieniu na pozycji wicelidera rozgrywek. Nerazzurri wygrali cztery z pięciu ostatnich spotkań przeciwko Czerwono-czarnym. Można zatem rozważyć taki wariant na poniedziałkowy wieczór. Mój typ: zwycięstwo Interu.

AC Milan – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Goście przystąpią do rywalizacji najpewniej w najmocniejszym zestawieniu. Rossoneri będą musieli natomiast radzić sobie bez Simona Kjaera, Pierre’a Kalulu, Antonio Mirante oraz Malicka Thiawa.

AC Milan – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Drużyna Stefano Pioliego podejdzie do potyczki derbowej po przegranej z AS Romą w Lidze Europy. Milan jednocześnie pożegnał się z rozgrywkami. W lidze włoskiej ostatnio Rossoneri podzielili się punktami z Sassuolo. Jako gospodarz Olivier Giroud i spółka przegrali tylko raz w ostatnich dziewięciu spotkaniach.

Tymczasem podopieczni Simone Inzaghiego mają za sobą cztery mecze bez porażki. W tym czasie Inter zaliczył dwa remisy i dwa zwycięstwa. Nerazzurri ostatnio podzielili się punktami z Cagliari Calcio (2:2). Z kolei zwycięstwa Inter zaliczył w starciach przeciwko Udinese Calcio (2:1) i Empoli (2:0).

AC Milan – Inter Mediolan, historia

W ostatnim starciu między obiema ekipami padło sześć goli. Wówczas górą był Inter (5:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami z Mediolanu za każdym razem górą byli Nerazzurri. Milan ostatnie zwycięstwo z Czarno-niebieskimi zaliczył we wrześniu 2022 roku, gdy wygrał jednym golem (3:2).

AC Milan – Inter Mediolan, kursy

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na zwycięstwo Interu kształtuje się na poziomie 1.97-2.00. Remis wyceniono na 3.60-3.75. Z kolei opcję na zwycięstwo AC Milan oszacowano na 3.70-3.80. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

AC Milan – Inter Mediolan, przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Hernandez, Tomori, Gabbia, Florenzi, Reijnders, Bennacer, Rafael Leao, Loftus-Cheek, Pulisić, Giroud

Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mychitarian, Calhanoglu, Barella, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.

AC Milan – Inter Mediolan, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną AC Milan 0% wygraną Interu 100% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną AC Milan

wygraną Interu

remisem

AC Milan – Inter Mediolan, transmisja meczu

Ostatnie spotkanie w ramach 33. kolejki ligi włoskiej będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie z udziałem AC Milan i Interu zacznie się w piątek 22 kwietnia o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.