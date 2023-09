IMAGO / Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan Hellas Werona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 15:03 .

AC Milan – Hellas Werona, typy i przewidywania

Milan jest zdecydowanym faworytem i będzie chciał otrząsnąć się po nieudanym poprzednim tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że Rossoneri odniosą czwarte zwycięstwo w sezonie. Hellas ma swoje ograniczenia kadrowe, a na San Siro nigdy z Milanem w Serie A nie wygrał. Analizując wyniki meczów z udziałem obu drużyn oraz wyniki meczów bezpośrednich możemy spodziewać się kilku goli w tym pojedynku. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

STS 1,75 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź STS

AC Milan – Hellas Werona, sytuacja kadrowa

Milan w sobotnim spotkaniu będzie musiał sobie radzić bez Mike’a Maignana, który w meczu z Newcastle doznał kontuzji uda. Między słupkami zastąpi go Marco Sportiello. Kontuzjowany pozostaje nadal Bennacer, który do gry wróci dopiero pod koniec roku, a wciąż do pełni sił nie doszedł jeszcze Kalulu. Media spekulują, że Pioli po meczu Ligi Mistrzów może dokonać kilku zmian, a szansę gry mogą otrzymać Luka Jović lub Noah Okafor. Tymczasem goście będą pozbawieni Jaydena Braafa, Josha Doiga i Thomasa Henry’ego.

AC Milan – Hellas Werona, ostatnie wyniki

Milan sezon rozpoczął od trzech wygranych z rzędu pokonując kolejno Bolonię, Torino oraz Romę. Przed tygodniem Rossoneri dostali jednak lekcję gry w piłkę od Interu i ulegli Interowi aż 1:5. We wtorek zespół Stefano Piolego zremisował bezbramkowo z Newcastle w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Hellas po czterech ligowych kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce z siedmioma punktami. Zespół z Werony ma na swoim koncie wygrane z Empoli i Romą, przegraną z Sassuolo i remis z Bolonią.

AC Milan – Hellas Werona, historia

Hellas nie ma łatwo w rywalizacjach z Milanem. Rossoneri notują obecnie serię pięciu wygranych z rzędu a bilans bramkowy to 13-5. Ostatni remis w meczach tych drużyn padł 2020 roku, a ekipa z miasta Romea i Julii na wygraną czeka od roku 2017.

AC Milan – Hellas Werona, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach ekspertów jest AC Milan. Kursy na zwycięstwo Rossonerich oscylują wokół 1,40. My natomiast zachęcamy, aby przyjrzeć się ofercie bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

AC Milan – Hellas Werona, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Milanu 100% Remisem 0% Wygraną Hellasu 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Milanu

Remisem

Wygraną Hellasu

AC Milan – Hellas Werona, przewidywane składy

AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Hellas Werona (Przewidywany skład) 3-4-2-1 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Hellas Werona (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Stefano Pioli Marco Baroni Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli

15 Luka Jović

17 Noah Okafor

18 Luka Romero

21 Samuel Chukwueze

28 Malick Thiaw

31 Marco Pellegrino

32 Tommaso Pobega

42 Alessandro Florenzi

83 Antonio Mirante Bruno Amione 2

Milan Djuric 11

Juan Manuel Cruz 13

Siren Diao 21

Alessandro Berardi 22

Filippo Terracciano 24

Suat Serdar 25

Tomas Suslov 31

Juan Cabal 32

Simone Perilli 34

Diego Coppola 42

Michael Ijemuan Folorunsho 90 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Hellas Werona (Przewidywany skład) 3-4-2-1 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Hellas Werona (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Stefano Pioli Marco Baroni Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli

15 Luka Jović

17 Noah Okafor

18 Luka Romero

21 Samuel Chukwueze

28 Malick Thiaw

31 Marco Pellegrino

32 Tommaso Pobega

42 Alessandro Florenzi

83 Antonio Mirante Bruno Amione 2

Milan Djuric 11

Juan Manuel Cruz 13

Siren Diao 21

Alessandro Berardi 22

Filippo Terracciano 24

Suat Serdar 25

Tomas Suslov 31

Juan Cabal 32

Simone Perilli 34

Diego Coppola 42

Michael Ijemuan Folorunsho 90

AC Milan - Hellas Werona, transmisja meczu

Mecz Milanu z Hellasem będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.