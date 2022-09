Przed 4. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

fot. PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Przed nami 4. kolejka La Ligi, która obfituje w bardzo interesujące starcia. Real Madryt zmierzy się przed własną publicznością z Realem Betis, Atletico Madryt czeka podróż do San Sebastian i mecz z Realem Sociedad, natomiast FC Barcelona zagra na wyjeździe z Sevillą. Hiszpańscy kibice są ciekawi, jak w najbliższy weekend poradzą sobie pretendenci do mistrzowskiego tytułu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najważniejszych spotkań, a także zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Real Madryt – Real Betis. Typy, kursy, zapowiedź

W sobotę w Madrycie zmierzą się ze sobą dwie drużyny, które na starcie sezonu punktują najlepiej. Zarówno Real, jak i Betis, mogą pochwalić się na ten moment kompletem zwycięstw. Królewscy wygrywali z Almerią, Celtą Vigo i Espanyolem, natomiast Betis odprawiał z kwitkiem Elche, Mallorcę oraz Osasunę. Bezpośrednia rywalizacja zapowiada się zatem bardzo intrygująco. Na pierwszy rzut oka faworytem są mistrzowie Hiszpanii, choć sobotni goście również imponują dyspozycją i konkretnym sposobem gry. Biorąc pod uwagę, że Real we wszystkich dotychczasowych ligowych meczach tracił bramki, również w najbliższym spotkaniu możemy spodziewać się wielu trafień. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Real Sociedad – Atletico Madryt

W San Sebastian dojdzie do starcia ekip, które stać w obecnym sezonie na bardzo dobry wynik. Atletico Madryt powinno dotrzymywać kroku Realowi Madryt i FC Barcelonie w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii, natomiast Real Sociedad chce znaleźć się tuż za czołową trójką. Na ten moment obie drużyny mają na swoim koncie po 6 punktów i jedną porażkę. “Los Rojiblancos” przegrali z Villarrealem, natomiast Real Sociedad z “Dumą Katalonii”. Gospodarze sobotniej rywalizacji stracili kilka dni temu swoją najlepszą strzelbę, bowiem Alexander Isak zdecydował się na przenosiny do Newcastle United. Bez niego może być ciężko o osiągnięcie dobrego rezultatu z Atletico, zatem w sobotę stawiamy na gości. Nasz typ – wygrana Atletico Madryt.

Sevilla – FC Barcelona

Biorąc pod uwagę tabelę z ubiegłego sezonu – w Andaluzji rozegra się hit 4. kolejki La Ligi. Aktualnie jednak Sevilla prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, a FC Barcelona takie mecze musi po prostu wygrywać. Dotrzymanie kroku Realowi Madryt nie należy do najprostszych, zatem każde potknięcie może okazać się brutalne w skutkach. Świetnie w barwach “Dumy Katalonii” spisuje się Robert Lewandowski, który ma już na swoim koncie cztery ligowe trafienia. Reprezentant Polski z pewnością planuje powiększać swój strzelecki dorobek w każdej kolejce, zatem defensorzy Sevilli nie będą mieć z nim łatwego zadania. Podopieczni Xaviego wyglądają na ten moment zdecydowanie lepiej, dlatego są faworytami sobotniego starcia. Nasz typ – wygrana FC Barcelony.

Program 4. kolejki La Ligi

Piątek (2 września)

21:00 Celta Vigo – Cadiz (1)

Sobota (3 września)

14:00 Mallorca – Girona (X)

16:15 Real Madryt – Betis (1)

18:30 Real Sociedad – Atletico Madryt (2)

21:00 Sevilla – FC Barcelona (2)

Niedziela (4 września)

14:00 Osasuna – Rayo Vallecano (2)

16:15 Atletic Bilbao – Espanyol (1)

18:30 Villarreal – Elche (1)

21:00 Valencia – Getafe (1)

Poniedziałek (5 września)

Real Valladolid – Almeria (X)

