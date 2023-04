ZAKSA - Jastrzębski Węgiel: transmisja i stream. W hicie PlusLigi dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które są o krok od finału Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie oglądać mecz w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Bednorz

Zaksa – Jastrzębski Węgiel? Transmisja na żywo

W sobotę czeka na wielki hit rundy zasadniczej PlusLigi w sezonie 2022/23. Na przeciwko siebie staną drużyny, które w minionym tygodniu zrobiły duży krok w kierunku awansu do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Czwarta w tabeli PlusLigi ZAKSA Kędzierzyn Koźle zmierzy się we własnej hali z trzecim Jastrzębskim Węglem. Dla obu drużyn to niewątpliwie dobry sprawdzian przed rewanżowymi meczami europejskich pucharów oraz przed decydującą fazą sezonu.

Spotkanie Zaksa Kędzierzyn Koźle – Jastrzębski Węgiel rozegrane zostanie w sobotę (1 kwietnia) o godzinie 20:30.

Zaksa – Jastrzębski Węgiel, transmisja w TV

Transmisji z sobotniego hitu PlusLigi pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle i Jastrzębskim Węglem nie zabraknie w polskiej telewizji. Mecz “na żywo” będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport. Początek o 20:30.

Zaksa – Jastrzębski Węgiel, transmisja za darmo

Spotkanie będzie można oglądać również za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Teraz dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza dostęp do niej można uzyskać na 30 dni zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

