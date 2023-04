PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Zagłębie – Widzew, gdzie oglądać

W sobotę na stadionie Zagłębia Lubin zmierzą się dwie drużyny pogrążone w kryzysie. Gospodarze nie wygrali od sześciu spotkań, z kolei piłkarze Widzewa Łódź – aż od ośmiu. Mimo tego to sytuacja Miedziowych jest znacznie bardziej skomplikowana i to im jeszcze bardziej zależeć będzie na przełamaniu. Ostatecznie tracą do strefy spadkowej zaledwie punkt. I to tylko dlatego, że trzy najsłabsze drużyny znajdują się w jeszcze gorszej formie. Czerwona Armia z pewnością będzie jednak dążyć do zwycięstwa. Tak fatalna seria źle odbija się na morale zespołu – a przecież łodzianie wciąż nie zagwarantowali sobie matematycznego utrzymania w elicie.

Sprawdź nasze typy na mecz Zagłębie – Widzew.

Zagłębie – Widzew, transmisja na żywo w TV

Mecz w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra.

Zagłębie – Widzew, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Zagłębie – Widzew, kursy bukmacherskie

Pomimo gorszej sytuacji w tabeli, bukmacherzy uważają, że to gracze Zagłębia Lubin mają większe szanse na zwycięstwo.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Widzew Łódź 2.27 3.60 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 09:17 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin