fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie – Piast to drugi sobotni mecz w ramach 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie drużyny przystąpią do potyczki, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po zremisowanych bojach przed tygodniem. Sprawdź, gdzie starcie Zagłębie – Piast można zobaczyć w TV oraz online.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin i Piast Gliwice to zespoły, które w tabeli PKO Ekstraklasy dzieli różnicą sześciu punktów. Miedziowi w tej kampanii zaangażowani są w walkę o ligowy byt. Z kolei ekipa Waldemara Fornalika stacjonuje w okolicach środka ligowej stawki.

Zagłębie przystąpi do sobotniej potyczki po remisie ze Śląskiem Wrocław (0:0). Wcześniej lubinianie pokonali z kolei Wisłę Płock (3:1). Tymczasem drużyna Waldemara Fornalika ostatnio podzieliła się punktami z Górnikiem Zabrze (0:0).

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, transmisja na żywo w TV

Mecz w Lubinie oczywiście będzie można zobaczyć na “na żywo” w telewizji. Transmisja ze starcia w Lubinie będzie przeprowadzona na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3 i zacznie się o 17:30. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński i Remigiusz Jezierski.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, transmisja za darmo

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, transmisja online

Rywalizacja na Stadionie Miejskim w Lubinie będzie do obejrzenia w internecie. Mecz będzie można zobaczyć na platformach Canal+ online oraz na Polsat Box Go. Z obu można korzystać za pośrednictwem dedykowanej strony lub aplikacji na urządzenia mobilne i Smart TV.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Trudno wskazać faworyta konfrontacji na obiekcie w Lubinie. Obie drużyny wydają się na porównywalnym poziomie. Analitycy bukmacherscy odrobinę większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom.

