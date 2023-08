2023.07.30 Poznan Pilka nozna Ekstraklasa sezon 2023/2024 Lech Poznan - Radomiak Radom N/z Afonso Sousa Foto Pawel Jaskolka / PressFocus 2023.07.30 Poznan Football Polish Ekstraklasa season 2023/2024 Lech Poznan - Radomiak Radom Credit: Pawel Jaskolka / PressFocus / NEWSPIX.PL --- Newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL 20230730_PF_PJ026 Na zdjęciu: Alfonso Sousa

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, gdzie oglądać

Zaskakująco dobrze Zagłębie Lubin weszło w nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi wygrali z Ruchem Chorzów i Śląskiem Wrocław po 2:1. W 3. kolejce czeka ich jednak dużo trudniejszy sprawdzian. Podejmą u siebie Lecha Poznań. Kolejorz również jest w okresie formy zwyżkowej, a jego siła ofensywna robi wrażenie.

Lech ma na koncie komplet zwycięstw w czterech pierwszych meczach nowego sezonu. Podopieczni Johna van den Broma pokonali w dwumeczu Żalgiris Kowno, dzięki czemu zapewnili sobie awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Sprawdźcie też nasze typy na mecz Zagłębie – Lech.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Mecz Zagłębia Lubin z Lechem Poznań rozegrany zostanie w niedzielę 6 sierpnia o godzinie 17:30. Transmisję ze spotkania 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy znajdziecie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, transmisja online

Piątkowe spotkanie Jagiellonia – Widzew będzie dostępne również w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie zaoszczędzić aż 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Oprócz tego, dostępna jest również druga promocja. Dotyczy ona pakietu ze wszystkimi kanałami C+ na 12 miesięcy. Jeśli zarejestrujecie konto przez naszą stronę, miesięczna cena wyniesie 39 zł. W tym przypadku obowiązuje płatność z góry za cały rok – 468 zł. Pozwala ona oszczędzić łącznie przez cały okres trwania 180 zł.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta przed niedzielnym meczem widzą Lecha. Kurs na wygraną przyjezdnych to około 2.20. Typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to natomiast 3.55.

Zagłębie Lubin Lech Poznań 3.80 3.50 2.11 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2023 08:34 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.