Zagłębie Lubin - Lech Poznań: typy na mecz 3. kolejki Ekstraklasy. W najbliższą niedzielę Kolejorz zmierzy się na wyjeździe z ekipą Waldemara Fornalika, która po dwóch meczach może pochwalić się kompletem punktów. Początek spotkania o godzinie 17:30.

fot. Imago/JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Lech Poznań

Zagłębie Lubin Lech Poznań

Zagłębie – Lech, typy i przewidywania

Lech Poznań strzelał gola w 6 kolejnych meczach w Ekstraklasie

w Ekstraklasie Zagłębie Lubin strzelało gola w 8 kolejnych meczach w Ekstraklasie

Lech Poznań ma za sobą bardzo udany dwumecz z Żalgirisem Kowno, który zakończył się awansem do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Kolejorz nie skorzystał z możliwości przełożenia jednego ze spotkań ligowych, w związku z czym zagrał w obu dotychczasowych kolejkach, a w najbliższą niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Ekipa Waldemara Fornalika jest do tej pory niepokonana, a mało tego – wygrała oba ligowe starcia i potwierdziła, że może liczyć się w walce o wysokie lokaty. Z uwagi na zmęczenie spowodowane czwartkowym meczem w europejskich pucharach, Miedziowi przed własną publicznością mogą urwać punkty faworytowi. Nasz typ – Zagłębie Lubin nie przegra.

Zagłębie – Lech, sytuacja kadrowa

Lech Poznań nie będzie mógł w niedzielę skorzystać z zawieszonego za doping Bartosza Salamona oraz wciąż niezdolnego do gry z uwagi na kontuzję Alego Gholizadeha. W obozie Zagłębia Lubin nie odnotowano nowych urazów.

Zagłębie – Lech, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin po dwóch kolejkach ma na swoim koncie komplet punktów. W miniony weekend Miedziowi ograli na wyjeździe w derbach Śląska Wrocław 2-1. Pokazali przy tym sporą determinację, gdyż do przerwy przegrywali. Podobny przebieg miało spotkanie inaugurujące sezon 2023/2024. Zagłębie szybko straciło bramkę z Ruchem Chorzów, a pod koniec drugiej połowy odrobiło straty i strzeliło zwycięskiego gola.

W czwartek Lech Poznań pokonał na wyjeździe Żalgiris Kowno 2-1, zapewniając sobie awans do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W Poznaniu Kolejorz pokonał tego samego rywala 3-1. W międzyczasie mierzył się z Radomiakiem Radom, którego w pełni zasłużenie ograł 2-0. Podopieczni Johna van den Broma sezon ligowy zaczęli od wyjazdowej wygranej nad Piastem Gliwice (2-1).

Zagłębie – Lech, historia

W minionym sezonie Zagłębie Lubin było dla Lecha Poznań bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Wiosną Miedziowi pokonali Kolejorza w Poznaniu 2-1, zaś jesienią między tymi drużynami padł remis 1-1. Bohaterem obu spotkań był niegrający już w Zagłębiu Łukasz Łakomy. Był to przełomowy okres, bowiem wcześniej Lech cieszył się w tej bezpośredniej rywalizacji czterema kolejnymi zwycięstwami.

Zagłębie – Lech, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego meczu uważany jest Lech Poznań. Kurs na jego zwycięstwo wynosi najczęściej 2.20. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Lubin jest to nawet 3.40. Przy okazji tego starcia z tygodnia bez ryzyka do 3500 zł, który oferuje bukmacher Superbet. Aby uzyskać do niego dostęp należy podczas rejestracji w Superbet podać kod promocyjny GOAL.

Zagłębie – Lech, przewidywane składy

Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Waldemar Fornalik John van den Brom Rezerwowi 1 Jasmin Buric

9 Tornike Gaprindashvili

11 Arkadiusz Wozniak

16 Sergiy Buletsa

21 Tomasz Pienko

25 Michal Nalepa

30 Kacper Terlecki

35 Filip Kocaba

74 Kamil Kruk Joel Pereira 2

Barry Douglas 3

Filip Marchwinski 10

Michał Gurgul 15

Filip Szymczak 17

João Amaral 24

Bartosz Mrozek 41

Filip Wilak 54

Zagłębie - Lech, kto wygra?

Zagłębie - Lech, transmisja meczu

Niedzielny mecz 3. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubin a Lechem Poznań rozpocznie się o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość oglądania tego spotkania w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, co pozwoli zaoszczędzić 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

