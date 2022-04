PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w piątek walczący o utrzymanie Miedziowi zmierzą się z Górnikiem, który nie wygrał w lidze od pięciu spotkań. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Zagłębie – Górnik, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin wciąż nie może być pewne utrzymania, zwłaszcza, że w ostatnim okresie lepiej punktuje Wisła Kraków. Miedziowi potrzebują zwycięstwa, które może pozwolić odskoczyć od strefy spadkowej na dystans kilku oczek. Przeciwnik przy tej okazji zdaje się nie najgorszy.

W barwach Górnika Zabrze coraz lepiej prezentuje się Lukas Podolski, ale to nie przekłada się na wyniki całego zespołu. Górnicy nie wygrali pięciu ostatnich spotkań w Ekstraklasie, a część wyników podczas tej serii można uznać za kompromitujące. W tym kontekście warto przypomnieć łomot od znajdującej się w strefie spadkowej Wisły Kraków (1:4) i nieudaną pogoń za Wisłą Płock (2:3). Obie mierzące się ze sobą w piątek ekipy mają coś do udowodnienia.

Zagłębie – Górnik, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport oraz na Canal+ Sport 3.

Zagłębie – Górnik, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby piątkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanały z pakietu Canal+ są bowiem dostępne w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy.

Zagłębie – Górnik, transmisja online

Mecz obejrzysz również za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnej. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

Zagłębie – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania, bez wyraźnego faworyta.

Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 2.75 3.45 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2022 08:08 .

