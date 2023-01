PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Liverpool? We wtorkowy wieczór obie drużyny stocza drugi w przeciągu kilkunastu dni pojedynek o awans do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Pierwsze spotkanie na Anfield Road nie wyłoniło zwycięzcy. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie za darmo.

Wolverhampton – Liverpool, gdzie oglądać

Pierwszy pojedynek w ramach 3. rundy Pucharu Anglii obierze drużyny stoczyły 7 stycznia na stadionie Liverpoolu. Obie drużyny stworzyły ciekawe widowisko, które zakończyło się remisem 2:2. W efekcie o awansie będzie musiał zadecydować drugie spotkanie.

W zdecydowanie lepszych nastrojach przystąpią do niego Wilki, które w ostatni weekend pokonały 1:0 West Ham United w ligowym meczu. Z kolei The Reds doznali dotkliwej porażki 0:3 z Brighton. Czy podopieczni Juergena Kloppa zrehabilitują się swoim kibicom? Sprawdź typy na mecz Wolverhampton – Liverpool.

Wolverhampton – Liverpool, transmisja TV

Wtorkowe spotkanie Wolverhampton – Liverpool, które rozpocznie się o godzinie 20:45, będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. Mecz skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński. Oczywiście oglądanie tego spotkania w telewizji wymaga odpowiedniego pakietu. Poniżej znajdziesz jednak informację jak uzyskać dostęp do bezpłatnej transmisji na stronie STS.

Wolverhampton – Liverpool: transmisja na żywo za darmo

Zupełnie darmowa transmisja z wtorkowego spotkania będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby mieć do niej wystarczy posiadać lub zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i w czasie 24h godzin poprzedzających mecz zagrać dowolny zakład.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Wolverhampton – Liverpool zostanie odblokowany

Wolverhampton – Liverpool, transmisja online

Posiadacze odpowiedniego pakietu mogą obejrzeć ten mecz na stronie elevensports.pl. Inna opcją jest skorzystanie z aktualnej promocji na usługę CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się od razu na półroczny pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zaoszczędzisz 60 zł. Miesięczny dostęp wyniesie Ciebie tylko 59 zł (płacąc za pół roku z góry).

Wolverhampton – Liverpool, kursy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór na murawę w roli faworyta ponownie wybiegną piłkarze Liverpoolu, ale bukmacherzy nie wykluczają również w tym meczu innego rozstrzygnięcia. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich kursy.

Wolverhampton Liverpool FC 3.80 3.65 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 stycznia 2023 09:45 .