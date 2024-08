Wolverhampton – Chelsea: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (25.08.2024)

Wolverhampton - Chelsea to jeden z kilku niedzielnych meczów drugiej kolejki Premier League. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Wolverhampton – Chelsea: gdzie oglądać?

Interesująco zapowiada się rywalizacja, która odbędzie się na Molineux Stadium z udziałem Wolverhampton i Chelsea. Piłkarze Wilków podejdą do potyczki po przegranej z Arsenalem (0:2). Z kolei stołeczna drużyna w środku tygodnia pokonała Servette (2:0) w eliminacjach Ligi Konferencji. Tym samym Chelsea szybko otrząsnęła się po starciu z Manchesterem City (0:2).

Wolverhampton to zespół, który w ostatnich sześciu oficjalnych spotkaniach w roli gospodarza wygrał tylko raz. The Blues natomiast w lidze angielskiej w trzech ostatnich meczach na wyjeździe wygrali dwukrotnie i raz zremisowali. To sprawia, że londyńską ekipę można postrzegać jako faworyta w niedzielnym meczu.

Wolverhampton – Chelsea: transmisja TV

Spotkania z udziałem Wolverhampton i Chelsea nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany tylko w internecie.

Wolverhampton – Chelsea: transmisja online

Starcie na Molineux Stadium zacznie się o godzinie 15:00 i będzie transmitowane na platformie Viaplay. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Mecz Wolverhampton z Chelsea skomentują natomiast Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Wolverhampton – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wolverhampton 0% wygraną Chelsea 100% remisem 0% 8 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wolverhampton

wygraną Chelsea

remisem

Wolverhampton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Chelsea kształtuje się w wysokości 1.72-1.86. Remis oszacowano na 3.75-4.00. Z kolei rozwiązanie z ewentualnym zwycięstwem Wolverhampton wyceniono na 3.90-4.50.

Gdzie obejrzeć mecz Wolverhampton – Chelsea? Spotkanie będzie transmitowane na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton – Chelsea? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (25 sierpnia) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.