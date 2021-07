Gdzie obejrzeć mecz Włochy – Anglia? Z meczu Włochy – Anglia: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji i online. O której godzinie mecz Włochy – Anglia? Finałowe spotkanie Mistrzostw Europy odbędzie się na Wembley w Londynie. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Włochy – Anglia na żywo – w telewizji i online za darmo. Sprawdź o której jest mecz Włochy – Anglia.

Włochy – Anglia: gdzie oglądać mecz Euro online?

Dzisiaj dobiegnie końca rywalizacja o mistrzostwo Europy. W grze pozostały już tylko dwie drużyny, które między sobą rozstrzygną losy tytułu. Na londyńskim Wembley reprezentacja Anglii podejmować będzie Włochy. Mecz nie ma zdecydowanego faworyta.

Obie drużyny przez cały turniej prezentowały bardzo solidną formę i zasłużenie awansowały do wielkiego finału. Bardziej efektownie grała reprezentacja Włoch, ale kluczem do sukcesów Anglików była efektywność. Drużyna prowadzona przez Garetha Southgate’a dopiero w półfinale straciła pierwszego gola, co pokazuje jak solidnie prezentowała się w defensywie.

Przed finałową rywalizacją trudno wskazać zdecydowanego faworyta, ale gra na londyńskim Wembley jest niewątpliwie atutem reprezentacji Anglii. Będzie miała bowiem za swoimi plecami kilkadziesiąt tysięcy swoich kibiców. Na takie wsparcie nie będą mogli natomiast liczyć Włosi. Kto będzie górą w tym meczu? Sprawdź nasze typy na mecz Włochy – Anglia. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania Euro 2020.

Włochy – Anglia, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy finał Euro 2020 w Londynie, podobnie jak pozostałe spotkania Mistrzostw Europy, będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Włochy – Anglia transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00, skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Włochy – Anglia: transmisja online za darmo

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Wembley w Londynie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Włochy – Anglia online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

O której godzinie mecz Włochy – Anglia

Finałowe spotkanie Euro 2020: Włochy – Anglia rozegrane zostanie w niedzielę (11 lipca). Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Włochy – Anglia: kursy bukmacherskie

Firmy bukmacherskie nie mają wątpliwości i zdecydowanie stawiają w środowym spotkaniu na wygraną Anglików.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin