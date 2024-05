PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Termalica, gdzie oglądać?

W niezwykle trudnej sytuacji przed ostatnią kolejką Fortuna 1 Ligi jest Wisła Kraków. Biała Gwiazda zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli, ale nie traci nadziei na zakwalifikowanie się do baraży o awans do Ekstraklasy. Potrzebuje jednak do tego nie tylko zwycięstwa w meczu z Termalicą Nieciecza, ale również korzystnych dla niej rozstrzygnięć w innych niedzielnych meczach.

Termalica do niedzielnego spotkania przystąpi natomiast w komfortowej sytuacji, bowiem już wcześniej zapewniła sobie utrzymanie. Drużyna z Niecieczy nie ma więc nic do stracenia i z pewnością będzie starała się postawić trudne warunki rywalowi z Krakowa. Sprawdź typy na mecz Wisła – Termalica..

Wisła – Termalica, transmisja w TV

Mecz w Krakowie to niewątpliwie jeden z ciekawszych pojedynków ostatniej kolejki Fortuna 1 Ligi. Mecz Wisła – Termalica, podobnie jak pozostałe spotkania, rozegrany zostanie w niedzielę (26 maja) o godzinie 15:00. Transmisja “na żywo” z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 3 PPV. Komentatorami tego spotkania będą Paweł Ślęzak i Maciej Żurawski.

Wisła – Termalica, transmisja online

Wszystkie spotkania 34. kolejki, w tym mecz Wisła – Termalica, będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja online będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go, oczywiście po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Wisła – Termalica, kto wygra?

Wisła – Termalica, kursy bukmacherskie

Wisła uważana jest za faworyta niedzielnego spotkania. Gospodarze muszą po prostu ten mecz wygrać. Kursy oferowane przez bukmacherów również przemawiają na korzyść Białej Gwiazdy.

Wisła Kraków Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.65 4.60 4.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2024 08:04 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Termalica? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 3 PPV i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła – Termalica? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (26 maja) o godzinie 15:00.

