fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 maja 2024 15:40 .

Wisła – Termalica, typy i przewidywania

Wisła Kraków w ostatnich tygodniach znacząco skomplikowała sobie kwestię awansu do Ekstraklasy. Jeszcze do niedawna miała matematyczne szanse na bezpośredni awans, później chciała wywalczyć trzecią lokatę i mieć w perspektywie dwa mecze u siebie w barażach, a obecnie nie jest zależna tylko od siebie i może zakończyć ligowe zmagania poza pierwszą szóstką. Biała Gwiazda musi w niedzielę ograć u siebie Termalicę, jeśli chce mieć jeszcze szanse na uczestnictwo w barażach. Istnieje wiele kombinacji, które umożliwią Wiśle wskoczenie do pierwszej szóstki, natomiast warunkiem koniecznym są trzy punkty z ekipą z Niecieczy. W minionej kolejce zespół Marcina Brosza pokazał pazur, gromiąc GKS Tychy. Wisła Kraków skompromitowała się natomiast w Katowicach, tracąc aż pięć bramek. Jak będzie w niedzielę? Podopieczni Alberta Rude muszą wziąć się w garść, bowiem sam Angel Rodado nie wystarczy, aby wygrać kluczowy mecz. Mój typ – obie drużyny strzelą.

STS 1.58 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Wisła – Termalica, ostatnie wyniki

Maj rozpoczął się fantastycznie dla Wisły Kraków, która sensacyjnie pokonała Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski, zdobywając pierwsze trofeum od wielu lat i zapewniając sobie udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Po meczu w Warszawie Biała Gwiazda złapała wyraźną zadyszkę, bowiem w trzech ligowych kolejkach zdobyła zaledwie punkt, oddalając się nawet od strefy barażowej. Zamiast walczyć o bezpośredni awans, skomplikowała sobie nawet kwestię uczestnictwa w barażach. Najpierw zremisowała ze zdegradowanym już Zagłębiem Sosnowiec 1-1, a później otrzymała lekcję gry w piłkę od Lechii Gdańsk (3-4) i GKS-u Katowice (2-5). W ligowej tabeli Biała Gwiazda zajmuje dziewiąte miejsce, tracąc punkt do szóstej Wisły Płock.

Termalica zapewniła już sobie utrzymanie w pierwszej lidze, o co drżała od kilku tygodni. W minionej kolejce niecieczanie niespodziewanie rozgromili u siebie walczący o miejsce barażowe GKS Tychy aż 6-1, udowadniając, że chcą z przytupem zakończyć ligowy sezon. Wcześniej polegli w meczu ze Stalą Rzeszów (2-4) i podzielili się punktami z Polonią Warszawa (2-2).

Wisła – Termalica, historia

W rundzie jesiennej Termalica wygrała przed własną publicznością z Wisłą Kraków 2-1. Bramki dla niecieczan strzelali wówczas Lukas Spendlhofer i Florin Purece, zaś dla Białej Gwiazdy Szymon Sobczak. Było to istotne spotkanie dla losów całego sezonu, bowiem po porażce do dymisji podał się Radosław Sobolewski. Mając na uwadze ostatnie bezpośrednie starcia tych drużyn, trudno wskazać wyraźnego faworyta. W poprzednich pięciu meczach Wisła Kraków triumfowała dwa razy, a dwukrotnie padał wynik remisowy.

Wisła – Termalica, kursy bukmacherskie

Wisła Kraków to oczywisty faworyt niedzielnego meczu w oczach bukmacherów. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.60. W przypadku ewentualnej wygranej Termaliki jest to nawet 4.70. Kurs na remis waha się natomiast między 4.45 a 4.75. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Wisła – Termalica, przewidywane składy

Wisła Kraków: Cziczkan, Krzyżanowski, Uryga, Colley, Junca, Carbo, Sapała, Baena, Goku, Alfaro, Rodado

Termalica: Loska, Kasperkiewicz, Biedrzycki, Putivtsev, Ambrosiewicz, Dombrovskiy, Wolski, Trubeha, Radwański, Karasek, Branecki

Wisła – Termalica, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Wisły Kraków 0% Remis 0% Wygrana Termaliki 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Wisły Kraków

Remis

Wygrana Termaliki

Wisła – Termalica, transmisja meczu

Niedzielny mecz 34. kolejki I Ligi pomiędzy Wisłą Kraków a Termalicą rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport 3 oraz Polsat Sport Premium 3.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.