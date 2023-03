PressFocus Na zdjęciu: Andrej Ciganiks

Wisła Płock – Widzew, gdzie oglądać?

Bardzo ciekawie zapowiada się ostatnie spotkanie 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Wisła Płock, który w ubiegłym tygodniu pokonała 1:0 Wartę Poznań przerywając tym samym fatalną serię pięciu ligowych porażek z rzędu, tym razem będzie podejmować przed własną publicznością Widzew Łódź.

Łodzianie, jeżeli chcą otrzymać kontakt ze ścisłą czołówką ligowej tabeli, muszą w poniedziałkowy wieczór zwyciężyć. Nie będzie o to jednak łatwo, biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez Widzew w ostatnich tygodniach. Drużyna Janusza Niedźwiedzia wygrała tylko jeden z sześciu tegorocznych meczów. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła Płock – Widzew.

Wisła Płock – Widzew, transmisja w TV

Zamykające rywalizację w 24. kolejce PKO Ekstraklasy spotkanie Wisła Płock – Widzew będzie transmitowane “na żywo” na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Piotr Glamowski i Michał Żewłakow.

Wisła Płock – Widzew, transmisja online

Wszystkie mecze Ekstraklasy możesz oglądać "na żywo" mając dostęp do internetu.

Wisła Płock – Widzew, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w poniedziałkowym meczu dają gościom z Łodzi, choć nie odbierają szans gospodarzom.

Wisła Płock Widzew Łódź 3.15 3.40 2.48 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2023 10:42 .

