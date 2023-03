PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Wisła Płock – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Niezwykle ciekawie zapowiada się poniedziałkowa rywalizacja Wisły Płock z Widzewem Łódź, która zamknie 24. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze wreszcie przełamali się po długiej serii porażek, a Widzewiacy muszą wziąć się w garść, aby myśleć o europejskich pucharach. Ekipa Pavola Stano zaliczy drugą wygraną z rzędu czy może podopieczni Janusza Niedźwiedzia wrócą na zwycięską ścieżkę?

Jednym z najlepszych piłkarzy Widzewa Łódź w tym sezonie jest Bartłomiej Pawłowski. Liczymy, że tego wieczoru 30-letni atakujący znów trafi do siatki. Nasz typ: Bramka Bartłomieja Pawłowskiego.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w poniedziałek triumfować będą Widzewiacy. Typ Kuby: wygrana Widzewa Łódź.

Wisła Płock – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o problemach w drużynie gospodarzy. Beniaminek natomiast będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanego Fabio Nunesa.

Wisła Płock – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Nafciarze po wstydliwej serii pięciu porażek z rzędu w końcu odnieśli zwycięstwo na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Wisła Płock przełamała się w zaległym starciu z Wartą Poznań (1:0). Widzew Łódź ostatnio jest królem remisów – w sześciu poprzednich spotkaniach aż cztery razy dzielił się punktami ze swoimi rywalami. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia w tamten weekend ulegli Warcie Poznań (0:2).

Wisła Płock – Widzew Łódź, historia

Wisła Płock trochę lepiej wygląda w bezpośrednich pojedynkach z Widzewem Łódź. Nafciarze wygrali trzy z pięciu poprzednich takich meczów, a Widzewiacy triumfowali dwa razy, choć warto podkreślić, że były to dwa ostatnie spotkania pomiędzy tymi drużynami.

Wisła Płock – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Orlen Stadion nie ma zdecydowanego faworyta. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi mniej więcej 2.90, a typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to około 2.55. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Wisła Płock – Widzew Łódź, przewidywane składy

Wisła: Kamiński – Chrzanowski, Kapuadi, Rzeźniczak – Tomasik, Furman, Lesniak, Pawlak – Wolski, Śpiączka, Szwoch

Widzew: Ravas – Stępiński, Szota, Żyro – Milos, Letniowski, Hanousek, Ciganiks – Terpiłowski, Sanchez, Pawłowski

Wisła Płock – Widzew Łódź, kto wygra?

Wisła Płock – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Orlen Stadion w poniedziałek 13 marca o godzinie 19:00.

