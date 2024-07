PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg, gdzie oglądać?

W pierwszej serii gier Betclic 1 Ligi będziemy świadkami spotkania pomiędzy Wisłą Płock a Kotwicą Kołobrzeg. Faworyta tej rywalizacji chyba nie trzeba wskazywać. Drużyna z Kołobrzegu jest beniaminkiem i ma swoje problemy. Nafciarze to natomiast jeden z faworytów do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek w tym meczu wybrzmi już dzisiaj (niedziela, 21 lipca) o godzinie 12:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg.

Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg, transmisja w TV

Starcia między Wisłą Płock a Kotwicą Kołobrzeg niestety nie obejrzysz w tradycyjnej telewizji.

Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg, transmisja online

Niedzielne spotkanie będzie za to dostępne w internecie – na stronie TVPSPORT.PL oraz w aplikacji TVP Sport. Starcie skomentują Marcin Feddek oraz Bartłomiej Kalinkowski.

Poza tym możesz obejrzeć ten mecz za pośrednictwem usługi Betclic TV.



Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg, sonda

Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego pojedynku oczywiście są gospodarze, których uważa się za kandydata do awansu. Typ na wygraną Wisły Płock wynosi około 1.33, a kurs na zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg to mniej więcej 8.05. Natomiast ewentualny remis jest wyceniany na około 4.85. To spotkanie możesz obstawić u bukmachera Betclic.

Wisła Płock Kotwica Kołobrzeg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2024 05:41 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg? Spotkanie dostępne będzie na stronie oraz w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 lipca) o godzinie 12:00.

