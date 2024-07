Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg: typy, kursy, zapowiedź (21.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Fabian Hiszpański

Wisła Płock – Kotwica, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania 1. kolejki rozgrywek Betclic 1 Lidze rozpoczniemy od wizyty na Mazowszu. To właśnie tam dojdzie do spotkania pomiędzy Wisłą Płock a Kotwicą Kołobrzeg. “Nafciarze” przystąpią do tej rywalizacji po intensywnym okienku transferowym, w którym klub pozyskał wielu interesujących piłkarzy. Beniaminek natomiast ma swoje pozaboiskowe kłopoty. Zbliżające się spotkanie zatem ma ogromnego faworyta. Ja uważam jednak, że obaj golkiperzy wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Wisła Płock – Kotwica, ostatnie wyniki

Wisła Płock prezentowała dość dobrą formą w meczach przedsezonowych. “Nafciarze” w czterech rozegranych sparingach zdołali dwukrotnie wygrać (2:0 ze Zniczem Pruszków i 2:0 z Unią Skierniewice), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lechią Gdańsk), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Polonią Warszawa).

Kotwica Kołobrzeg natomiast w meczach sparingowych nie zaznała smaku zwycięstwa. Beniaminek Betclic 1 Ligi w czterech sparingach zaliczył dwa remisy (0:0 z Chojniczanką i 1:1 z Chrobrym Głogów), a także ponieśli dwie porażki (1:3 z Piastem Gliwice oraz 0:3 z Pogonią Szczecin).

Wisła Płock – Kotwica, historia

Niedzielne spotkanie będzie pierwszą w historii rywalizacją między tymi zespołami. Do tej pory Wisła Płock nie miała okazji stawić czoła Kotwicy Kołobrzeg.

Wisła Płock – Kotwica, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Wisła Płock. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Nafciarzy”, to kurs na ich zwycięstwo oscyluje wokół 1.24. Natomiast na wygraną Kotwicy Kołobrzeg sięga nawet 10.5. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Wisła Płock – Kotwica, kto wygra?

Wisła Płock – Kotwica, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 1. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy Wisłą Płock a Kotwicą Kołobrzeg odbędzie się w niedzielę, 21 lipca, o godzinie 12:00. Mecz będzie można oglądać w internecie dzięki usłudze Betclic TV, na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Aby skorzystać z możliwości oglądania spotkania w usłudze Betclic TV, należy założyć konto u bukmachera oraz wpłacić dowolne środki.

