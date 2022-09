PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Wisła Płock – Górnik Zabrze: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Nafciarze po porażce z Widzewem spadli na drugie miejsce w tabeli. Wyprzedziła ich Legia Warszawa, która ma jednak jeden mecz rozegrany więcej. W poniedziałek Nafiarze powalczą zatem o odzyskanie pozycji lidera.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, gdzie oglądać?

Porażka z Widzewem Łódź była dla Wisły Płock pierwszą w tym sezonie. Potknięcie Nafciarzy wykorzystała Legia Warszawa, która wskoczyła na pozycję lidera tabeli. Piłkarze z Płocka w poniedziałek powalczą o zwycięstwo, które zapewni im powrót na pierwsze miejsce.

Górnik Zabrze obniżył zdecydowanie loty względem poprzedniego sezonu, co może być efektem zmiany trenera. Nowy szkoleniowiec wdraża dopiero stopniowo swoje plany taktyczne, co jest procesem długim i złożonym. W poniedziałek przyjdzie im się zmierzyć z wyjątkowo silnym rywalem.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Wisła Płock – Górnik Zabrze, żeby wiedzieć co warto obstawić.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, transmisja na żywo w TV

Mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze obejrzycie w telewizji, a konkretnie na kanałach CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek spotkania zaplanowany został na godzinę 20:30.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, transmisja online

Jak zapewne zdążyliście się już do tego przyzwyczaić, transmisję meczu w PKO Ekstraklasie będzie można zobaczyć online. Zachęcamy do skorzystania z usługi CANAL+ online, dzięki której zyskacie dostęp do transmisji z wielu lig europejskich. W ofercie platformy streamingowej są też spotkania Premier League, czy La Liga. Aktualnie obowiązuje atrakcyjna promocja, dzięki której można skorzystać ze zniżek. Rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony jest szansa zaoszczędzić aż 90 zł. Za 6-miesięczny dostęp do usługi, możesz w tym wypadku zapłacić tylko 180 zł, zamiast 270 zł, korzystając ze standardowej oferty.

Wisła Płock – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania są gospodarze, ale gdy przyjrzymy się kursom bukmacherskim, dostrzeżemy, ze różnice nie są aż tak duże.

Wisła Płock Górnik Zabrze 2.18 3.70 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2022 11:51 .

