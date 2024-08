ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Widzew – Śląsk: gdzie oglądać?

Niedzielną serię gier w PKO BP Ekstraklasie zakończy rywalizacja Widzewa Łódź ze Śląskiem Wrocław. Gospodarze znakomicie rozpoczęli sezon, notując siedem punktów w trzech poprzednich spotkaniach. Zupełnie odmienne nastroje panują natomiast w obozie gości. Podopieczni trenera Jacka Magiery w dwóch meczach zdołali zebrać tylko jeden punkt, co daje im odległe 14. miejsce w lidze. W nadchodzącym starciu będąz pewności chcieli podreperować dorobek punktowy. Sprawdź typy na mecz Widzew Łódź – Śląsk Wrocław.

Widzew – Śląsk: transmisja w TV

Mecz Widzew Łódź – Śląsk Wrocław odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:15. Transmisja tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Rywalizację skomentuje duet Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski.

Widzew – Śląsk: transmisja online

Wszystkie spotkania PKO Ekstraklasy można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. Uzyskasz wtedy dostęp nie tylko do meczów ligi polskiej, ale również do spotkań Ligi Mistrzów. Pakiet możesz kupić, zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Widzew – Śląsk: kto wygra?

Widzew – Śląsk: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie drużyna gospodarzy. Zwycięstwo Widzewa Łódź można postawić z kursem ok. 2.30, zaś wygraną Śląska Wrocław można zagrać po kursie ok. 3.25. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.30.

Widzew Łódź Śląsk Wrocław 2.28 3.30 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2024 06:18 .

Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Śląsk Wrocław? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Widzew Łódź – Śląsk Wrocław? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (11 sierpnia) o godzinie 20:15.

