PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Widzew – Legia: transmisja w TV i online. Po wieloletniej przerwie na boiska ekstraklasy wraca ligowy klasyk. Beniaminek z Łodzi będzie podejmował u siebie jednego z największych swoich rywali. Sprawdź gdzie oglądać mecz Widzew – Legia w telewizji i online.

Widzew – Legia, gdzie obejrzeć

Pojedynki obu drużyn przez wiele lat emocjonowały całą Polskę. Po powrocie Widzewa do najwyższej klasy rozgrywkowej ponownie będziemy mogli oglądać jego rywalizację ze stołeczną Legią. W piątkowy wieczór czeka nas bardzo ciekawie zapowiadający pojedynek, który z trybun stadionu Widzewa obejrzy komplet kibiców.

Widzew po awansie do Ekstraklasy stara się grać odważnie. Na razie pozwoliło mu to na zdobycie czterech punktów w czterech rozegranych spotkaniach. Nieco skuteczniejsza jest Legia, która zapisał na swoim koncie siedem oczek, ale jej postawa pozostawia wiele do życzenia. Biorąc pod uwagę kadrę jaką aktualnie dysponuje trener Kosta Runjaić trudno spodziewać się, aby Legia walczyła w tym sezonie o tytuł.

W roli faworyta na murawę wybiegną goście z Warszawy, ale zespół Widzewa niesiony dopingiem swoich kibiców zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę. Sprawdź typy na mecz Widzew – Legia.

Widzew – Legia, transmisja na żywo w TV

Piątkowy hit 5. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30, a za komentatorskimi mikrofonami usiądą Bartosz Gleń i Radosław Majdan.

Widzew – Legia, transmisja online

Ligowy klasyk będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online, a teraz dostęp do niej można uzyskać w świetnej cenie. Rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i decydując się na półroczny dostęp zaoszczędzisz aż 90 zł. Zamiast zapłacić 270 zł w standardowej ofercie, zapłacisz tylko 180 zł!

Widzew – Legia, kursy bukmacherskie

Choć Widzew będzie miał za soba atut własnego boiska i wypełnione jego kibica trybuny, to bukmacherzy większe szanse na sukces w piątkowym meczu dają Legii. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Stadion Widzewa Ekstraklasa Widzew Łódź Legia Warszawa 3.85 3.60 2.11 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 11:21 .

