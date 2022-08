Pressfocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Widzew Łódź – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Bardzo długo fani obu ekip czekali na ten pojedynek na poziomie Ekstraklasy. Spotkania Widzewa z Legią od zawsze obfitowały w wielkie emocje, które związane były z antagonizmami między tymi drużynami.

Stadion Widzewa Ekstraklasa Widzew Łódź Legia Warszawa 3.90 3.62 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2022 20:34 .

Widzew Łódź – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Całkiem niezły start zanotował Widzew Łódź w Ekstraklasie. Drużyna prezentowała się w czterech pierwszych kolejkach dużo lepiej, aniżeli wskazują na to wyniki. Widać, że piłkarzom beniaminka brakuje jeszcze ogrania i doświadczenia na takim poziomie. W meczach z Pogonią Szczecin i Lechią Gdańsk zabrakło także przede wszystkim szczęścia. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia prezentują ofensywny i atrakcyjny futbol, co jest ogromną wartością dodaną dla rozgrywek. Fakt, że w najbliższy piątek do Serca Łodzi przyjedzie Legia, dodatkowo motywuje piłkarzy. Nawet ci sprowadzeni z zagranicy przed sezonem, zdają sobie sprawę ze stawki tego meczu.

Legia Warszawa powoli podnosi się po fatalnym sezonie 2021/22. Drużyna znajduje się obecnie w fazie przebudowy, ale daleka jeszcze droga, by znów liczyć się w rywalizacji o mistrzostwo Polski. Wojskowym brakuje zdecydowanie klasowego napastnika. Latem z klubu odeszli Pekhart, Lopes i Włodarczyk, a Legioniści na dobrą sprawę zostali jedynie z Rosołkiem i Mucim. Kadra potrzebuje wzmocnień, a napięcia na linii Dariusz Mioduski – sztab szkoleniowy zdecydowanie nie służą klubowi. Ponadto od początku sezonu Legię prowadzi Kosta Runjaić, który również potrzebuje nieco czasu, by na dobre zadomowić się w nowej drużynie i rozpocząć wdrażanie swoich rozwiązań taktycznych. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

W poprzednim meczu Widzew nie wykorzystał rzutu karnego, przez co zaprzepaścił szansę na zanotowanie zwycięstwa w meczu ze Śląskiem Wrocław. Mecze z Pogonią i Lechią zakończyły się porażkami, choć drużyna pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Gdyby tylko lepiej skoncentrowani zagrali obrońcy, Widzew mógłby urwać im punkty. Jedyne jak do tej pory zwycięstwo drużyna zanotowała w meczu z Jagiellonią. Spotkanie zakończyło się wówczas 2:0, a beniaminek nie pozostawił wątpliwości, kto był lepszą stroną.

Legia po niemrawym początku się rozkręca, czego efektem były pewne zwycięstwa nad Zagłębiem Lubin i Piastem Gliwice. W międzyczasie jednak drużyna doznała dotkliwej porażki z Cracovią, aż 0:3. Na inaugurację rozgrywek zremisowała 1:1 z Koroną Kielce, co również było sporą niespodzianką. Wyjazdowy mecz w Łodzi może być jednym z najtrudniejszych w tej rundzie.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Na to spotkanie dla Janusza Niedźwiedzia będą dostępni wszyscy zawodnicy. W dobrej formie są Bartłomiej Pawłowski i Jordi Sanchez, którzy na koncie mają już po dwie bramki w rozgrywkach. Po stronie Legii pewny jest brak Blaza Kramera, który latem przeniósł się do Warszawy, ale obecnie leczy kontuzję.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, historia

Mecze Widzewa z Legią od wielu lat rozgrzewają kibiców w całej Polsce do czerwoności. Miedzy oboma zespołami wiele jest animozji, dlatego są to pojedynki opakowane wyjątkowym ładunkiem emocjonalnym. Z uwagi na trudną sytuację Widzewa, przez lata Ekstraklasa pozbawiona była tych starć. Ostatni raz, obie drużyny mierzyły się przy okazji 1/16 finału pucharu Polski. Wówczas Wojskowi wygrali w Łodzi 1:0. Rok wcześniej na tym samym etapie rozgrywek po pasjonującym widowisku Legia wygrała 3:2, a bramkę na wagę zwycięstwa zaledwie 6 minut przed końcem meczu zdobył Igor Lewczuk.

Bilans bezpośrednich spotkań jest bardzo niekorzystny dla gospodarzy. Ostatni raz Widzew wygrał z Legią w 2000 roku. Od tamtej pory ta sztuka nie udała mu się w 26 meczach.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Z uwagi na doświadczenie w Ekstraklasie w ostatnich latach, faworytem tego meczu są przyjezdni. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi ok. 2.00. Typ na zwycięstwo Widzewa Łódź jest dość wysoki i wynosi nawet 3.95. Remis w tym wypadku jest wyceniany między 3.45, a 3.65. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus od pierwszej wpłaty aż do 300 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Widzew Łódź – Legia Warszawa, przewidywane składy

Widzew: Ravas – Stępiński, Chorbadzhiyski, Żyro – Danielak, Hanousek, Kun, Nunes – Terpiłowski, Pawłowski, Letniowski

Legia: Tobiasz – Jędrzejczyk, Abu Hanna, Rose, Yuri Ribeiro – Slisz, Wszołek, Kapustka, Josue, Pich – Muci

Widzew Łódź – Legia Warszawa, transmisja

Spotkanie Widzewa z Legią transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek w piątek 12 sierpnia o godzinie 20:30. Spotkanie do obejrzenia dostępne będzie również w usłudze CANAL+online. Koszt miesięcznego pakietu wszystkich kanałów to 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. Możecie w ten sposób zaoszczędzić aż 90 złotych (zapłacicie 180 zł zamiast 270 zł).

