Widzew Łódź – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.03.2026)

Widzew – Lech: gdzie oglądać?
Widzew Łódź zmierzy się u siebie z Lechem Poznań w hicie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W klubie czterokrotnego mistrza Polski doszło w ostatnich dniach do poważnych zmian. Nowym trenerem został Aleksandar Vuković. Serb zastąpił zwolnionego Igora Jovicevicia, a czarę goryczy przelało odpadnięcie zespołu z rozgrywek Pucharu Polski. Przed nowym szkoleniowcem stoi trudne zadanie – spróbować uratować sezon. Obecnie Łodzianie plasują się na 17. miejscu w tabeli.
W zdecydowanie lepszych nastrojach do spotkania przystępuje Kolejorz, który wygrał cztery ostatnie mecze ligowe i awansował na ligowe podium. W poprzedni weekend Poznaniacy po znakomitym widowisku pokonali Raków Częstochowa (4:3). Jeśli Lech ponownie sięgnie po trzy punkty, a wyniki innych spotkań ułożą się po jego myśli, może nawet wskoczyć na fotel lidera Ekstraklasy.
Widzew – Lech: transmisja w TV
Mecz Widzewa Łódź z Lechem Poznań będzie transmitowany w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Przemysław Pełka oraz Marcin Żewłakow skomentują potyczkę. Początek rywalizacji w Sercu Łodzi o godzinie 20:15.
Widzew – Lech: stream online
Spotkanie pomiędzy Widzewem Łódź a Lechem Poznań będzie do objerzenia także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Fortuna przygotowała specjalną ofertę na mecze PKO BP Ekstraklasy.
Widzew – Lech: sonda
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź
- Remis
- Lech Poznań
Widzew – Lech: kursy bukmacherskie
Spotkanie odbędzie się w Łodzi w sobotę (7 marca) o godzinie 20:15.
Mecz można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
