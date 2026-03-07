Widzew Łódź – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.03.2026)

Widzew Łódź podejmie Lecha Poznań w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja przy Al. Piłsudskiego odbędzie się w sobotę (7 marca) o godz. 20:15. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Samuel Kozlovsky

Widzew – Lech: gdzie oglądać?

Widzew Łódź zmierzy się u siebie z Lechem Poznań w hicie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W klubie czterokrotnego mistrza Polski doszło w ostatnich dniach do poważnych zmian. Nowym trenerem został Aleksandar Vuković. Serb zastąpił zwolnionego Igora Jovicevicia, a czarę goryczy przelało odpadnięcie zespołu z rozgrywek Pucharu Polski. Przed nowym szkoleniowcem stoi trudne zadanie – spróbować uratować sezon. Obecnie Łodzianie plasują się na 17. miejscu w tabeli.

W zdecydowanie lepszych nastrojach do spotkania przystępuje Kolejorz, który wygrał cztery ostatnie mecze ligowe i awansował na ligowe podium. W poprzedni weekend Poznaniacy po znakomitym widowisku pokonali Raków Częstochowa (4:3). Jeśli Lech ponownie sięgnie po trzy punkty, a wyniki innych spotkań ułożą się po jego myśli, może nawet wskoczyć na fotel lidera Ekstraklasy.

Widzew – Lech: transmisja w TV

Mecz Widzewa Łódź z Lechem Poznań będzie transmitowany w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Przemysław Pełka oraz Marcin Żewłakow skomentują potyczkę. Początek rywalizacji w Sercu Łodzi o godzinie 20:15.

Widzew – Lech: stream online

Spotkanie pomiędzy Widzewem Łódź a Lechem Poznań będzie do objerzenia także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Fortuna przygotowała specjalną ofertę na mecze PKO BP Ekstraklasy.

Widzew – Lech: kursy bukmacherskie

Widzew Łódź Lech Poznań 2.45 3.70 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 18:01

Kiedy odbędzie się mecz Widzew Łódź – Lech Poznań? Spotkanie odbędzie się w Łodzi w sobotę (7 marca) o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć spotkanie Widzew Łódź – Lech Poznań? Mecz można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

