Widzew Łódź - Korona Kielce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Korona wciąż nie może być pewna utrzymania. By zależeć tylko od siebie, musi odnieść zwycięstwo w Łodzi. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Widzew – Korona, gdzie oglądać

Widzew Łódź ma prawo świętować. Co prawda przed ostatnią kolejką piłkarze mają zaledwie cztery punkty zapasu, ale są już pewni pozostania w Ekstraklasie. Tego samego nie mogą powiedzieć o sobie zawodnicy Korony Kielce. Scyzory mają zaledwie oczko przewagi nad strefą spadkową i tylko triumf w Łodzi sprawi, że zachowają byt, zależąc wyłącznie od siebie. Kielczanie przegrali jednak trzy z ostatnich czterech meczów w lidze, więc i u kibiców trudno o optymizm.

Sprawdź nasze typy na mecz Widzew – Korona.

Widzew – Korona, transmisja na żywo w TV

Pojedynek w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Now.

Widzew – Korona, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Widzew – Korona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego pojedynku, w którym jednak nieco większe szanse mieć będą gospodarze.

Widzew Łódź Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 17:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin