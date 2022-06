PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Węgry – Anglia: transmisja w telewizji oraz stream online. Rywalizacja w grupie 3 dywizji A Ligi Narodów rozpocznie się w sobotę na stadionie w Budapeszcie. W roli faworyta do meczu przystąpią goście z Wielkiej Brytanii. Sprawdź gdzie obejrzysz to spotkanie telewizji i jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji online.

Węgry – Anglia, gdzie obejrzeć

Rywalizacja w grupie 3 dywizji A Ligi Narodów zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem los przydzielił do jednej grupy takie drużyny jak Anglia, Niemcy i Włoch. Stawkę uzupełniają Węgry, które w meczu pierwszej kolejki zmierzą się u siebie z Dumą Albionu.

Obie drużyny bardzo dobrze się znają, bowiem rywalizowały ze sobą w eliminacjach do mistrzostw świata. We wrześniu ubiegłego roku reprezentacja Anglii pewnie 4:0 wygrała w Budapeszcie, natomiast drugie spotkanie w Londynie zakończyło się remisem 1:1.

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są podopieczni Garetha Southgate’a. Jakiego pojedynku możemy się spodziewać? Sprawdź nasze typy na mecz Węgry – Anglia.

Węgry – Anglia, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Węgier i Anglii rozegrane zostanie o godzinie 18:00 i będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport News.

Węgry – Anglia: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo, za pośrednictwem internetu. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Fuksiarz. Spełnienie prostych warunków, które prezentujemy poniżej, da możliwość odebrania darmowego dostępu do usługi Polsat Box Go.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Węgry – Anglia, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz będzie można obejrzeć online dzięki usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp za darmo na pełne 30 dni. Wystarczy skorzystać z promocji Fuksiarza, której warunki przedstawiliśmy nieco niżej.

Węgry – Anglia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości i zdecydowanie stawiają w tym meczu na reprezentację Anglii. Kursy na wygraną gości nie przekraczają obecnie 1.45.

