fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Warta Poznań – Radomiak to pierwszy niedzielny mecz w ramach 22. kolejki PKO Ekstraklasy. Trudno wskazać faworyta do zwycięstwa w tym starciu. Niemniej emocji w tej konfrontacji nie powinno zabraknąć. W tym materiale dowiesz się, gdzie można znaleźć transmisję z potyczki Warta – Radomiak w telewizji i w internecie.



Warta Poznań PKO Ekstraklasa

20.02.2022 12:30



Stadion Dyskobolii

Radomiak

Warta Poznań – Radomiak, gdzie oglądać

Warta – Radomiak to pierwsze niedzielne starcie w Ekstraklasie. Podopieczni Dawida Szulczaka walczą w tej kampanii o utrzymanie. Z kolei zespół Dariusza Banasika jest zaangażowany w grę o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami cztery razy górą była Warta, a tylko raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Radomiak. Radomianie wygrali z poznańską ekipą właśnie w boju z sierpnia minionego roku, gdy jedyną bramkę w tym starciu zdobył Mario Rondon.

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Warta – Radomiak.

Warta Poznań – Radomiak transmisja na żywo w TV

Spotkanie Warta Poznań – Radomiak będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja z boju, który odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim, będzie miała miejsce na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Start meczu odbędzie się o 12:30.

Warta Poznań – Radomiak, transmisja online

Program Canal+ Sport znajduje się w pakiecie sportowym Polsat Box Go. Tak się składa, że nasz partner Fuksiarz zakłady bukmacherskie przygotował atrakcyjną promocję, dzięki której można uzyskać dostęp do szerokiej gamy programów sportowych, w tym właśnie do anteny, pokazującej mecze PKO Ekstraklasy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Wystarczy zarejestrować konto na stronie bukmachera i wpłacić depozyt na kwotę minimum 50 zł, mogąc ją jednocześnie przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych aktywowany na 30 dni za darmo zostanie pakiet sportowy Polsat Box Go, a informacja w tej sprawie zostanie przekazana w wiadomości meilowej.

Warta Poznań – Radomiak, kursy bukmacherskie

Potyczka na stadionie w Grodziski Wielkopolski zapowiada się bardzo interesująco, bo szanse obu ekip na zwycięstwo są według bukmacherów porównywalne. STS zakłady bukmacherskie kurs na triumf teamu z Poznania oszacował na 2,90. Tymczasem opcja na wygraną radomian w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,65.